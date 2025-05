Projeto leva rock e quadrinhos para escolas públicas do DF

Elaborado pela banda brasiliense Quebraqueixo em 2014, o Festival Itinerante Rock e Quadrinhos é um projeto multidisciplinar de artes integradas para promover cultura, educação e entretenimento para alunos da rede pública do Distrito Federal. A temporada de 2025 iniciou nesta quarta-feira (7/5), em São Sebastião, e segue para mais quatro datas: 10 de maio, no CED Zumbi dos Palmares, com oficina às 9h30 e show às 10h25; 17 de maio, no CED Nova Betânia, no turno da manhã e da tarde; e 14 de junho, no CED São Bartolomeu, no turno matutino.

O projeto propõe a utilização da escola, da música e das HQs como ferramentas de aproximação de jovens da cultura. As oficinas são ministradas por Evandro Vieira, vocalista do Quebraqueixo e artista gráfico, que, em sala de aula, apresenta aos estudantes os rudimentos básicos para a produção de uma história em quadrinhos, mostrando como, com recursos simples, qualquer pessoa pode fazer uma HQ.

Criada em 2001, a banda Quebraqueixo é formada por Evandro (voz), Paulo Mattos (guitarra), André Bermak (bateria) e Herman Antunes (baixo), e tem dois CDs lançados: Terra Torta (2004) e Quebraqueixo – A Banda Desenhada (2011). Nas escolas, eles realizam uma apresentação de 30 minutos. O evento é gratuito e exclusivo para a comunidade escolar de cada centro de ensino visitado.

