Como estão as crianças da novela ‘A Viagem’ atualmente? Veja

A novela A Viagem, sucesso de 1994, retornou ao ar nesta segunda-feira (12) no Vale a Pena Ver de Novo, reacendendo a nostalgia dos telespectadores. Entre os personagens marcantes, destacam-se os atores mirins que, hoje adultos, seguiram caminhos diversos.

Daniel Ávila (Dudu)

Daniel Ávila tinha apenas 9 anos quando interpretou Dudu, filho de Otávio Jordão (Antônio Fagundes). Atualmente Daniel continua no meio artístico como ator de rua e dublador. Ele participa de projetos como "Tá Na Rua" e "Cabaret Tá Na Rua" no Rio de Janeiro, e já emprestou sua voz a personagens de produções como Peter Pan: De Volta à Terra do Nunca, Veronica Mars e Game of Thrones.