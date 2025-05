Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (14/5)

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

Desde sempre, o ser humano se envaidece se apresentando como conhecedor de informações que as outras pessoas ignoram, e as pessoas que ignoram, por também desejar a vaidade de serem as conhecedoras, logo se apropriam da informação divulgada, a passando para frente com a mesma pompa e circunstância.

Essa é a dinâmica da fofoca, que sempre existiu, mas que até o advento das redes sociais nunca obteve o status que hoje tem, já que nelas as publicações são feitas em cenários compatíveis com o que as empresas tradicionais de informação sempre utilizaram, lhes imprimindo um ar de dignidade, mesmo que a informação não valha um vintém. É impossível obrigar as pessoas a se esclarecerem, elas só se motivam a tanto quando a fofoca se volta contra elas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mesmo que as pessoas saibam que a fofoca não faz bem a ninguém, o conhecimento não as detém, e a fofoca continua rolando solta o tempo inteiro. Procure tomar distância, para não se contaminar com essa toxina. Melhor não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você continue dando seu melhor para que tudo funcione de acordo com desejado, mas não se detenha por tempo demais quando as coisas ficarem fora da ordem. Apenas faça os devidos ajustes, e continue em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É importante não perder tempo demais com essas pessoas que sistematicamente criam adversidades a você, porque se desgastar com elas tiraria sua atenção dos outros relacionamentos, que brindam com graça e leveza.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De imediato, vai ser bastante difícil colocar tudo em seu devido lugar novamente, porém, se você aumentar seu nível de tolerância e deixar passar muita coisa, verá que o tempo vai consertar a maioria do que está fora de lugar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aproveite o espaço que se abre agora, porque lhe outorga margem para você manobrar melhor suas intenções, sem pressa, sem ansiedade, sem se mortificar com a sensação de que sua alma está atrasada. Agindo com tranquilidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure não dar tanta atenção ao que as pessoas andam dizendo, mas fazer suas próprias investigações e tirar conclusões de acordo com essas. Ninguém mais se importa com a qualidade das informações, e isso é ruim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, portanto, não se force a manter o foco, já que seria inútil. Tolere um tanto de distração, sem que isso signifique você deixar de manter a bola em jogo. O jogo é maior.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A confiança de que está tudo indo bastante bem depende menos das circunstâncias, sujeitas à loucura atual do mundo, e mais de sua boa vontade para continuar enxergando o proceder da vida com esperança alegre.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem sempre é possível acertar no alvo, apesar de sua alma tomar iniciativas e se dedicar a dar o melhor. Porém, agora, nesta parte do caminho, as chances de sua alma acertar no alvo aumentam significativamente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É insuficiente avançar o tempo inteiro, há momentos, como agora, em que o melhor seria tomar distância de tudo e de todos, para garantir o silêncio que promoveria as reflexões pertinentes a tudo que acontece.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A força do conjunto é imbatível, mas ao mesmo tempo é um grande desafio congregar as pessoas e as manter unidas, pelo menos enquanto durarem os projetos. O egoísmo acaba falando mais alto, e as pessoas se dispersam.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Querer muito é também aceitar que o caminho seja complicado, já que a existência humana não acontece por inércia, para nós não é suficiente nascer para cumprir nosso propósito. É necessário querer e praticar também.