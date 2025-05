Festival '1 kg de rock' leva mistura de música e palestras ao Riacho Fundo

Nesta sexta-feira (16/5), o Instituto Federal de Brasília, do Riacho Fundo I, recebe, a partir das 8h, o festival 1KG de Rock, evento gratuito que mistura música, dança e palestras. A entrada solidária equivale a 1 kg de alimento não perecível e as doações serão destinadas a instituições filantrópicas da região.

O festival segue durante todo o dia com atividades feitas para movimentar a comunidade acadêmica e o público em geral. O objetivo é promover o acesso à cultura e à arte, além de conscientizar sobre a importância da doação e do engajamento social.

Entre as atrações musicais estão as bandas Baratas de Chernobyl, Barbarella, Entre Quadras e Kidsgrace, todas representantes do cenário rock local. O evento também conta com a presença de DJs como Tat Chaves e Vinnie Est Ttog, além de apresentações de dança com o grupo Shabbanna, que traz o estilo Rock Tribal Fusion.

Serviço

1KG de Rock

