Filme brasileiro 'O Agente Secreto' recebe 13 minutos de aplausos em Cannes

O Agente Secreto, filme brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho, mesmo diretor de Bacurau, foi exibido neste domingo (18/5) no Festival de Cannes. Ao final da sessão, o longa foi aplaudido por 13 minutos pelo público presente, conforme informações divulgadas pelo Ministério da Cultura (Minc). O filme é um dos concorrentes à Palma de Ouro, principal prêmio do festival.

O vídeo compartilhado pela pasta mostra trecho do discurso de Mendonça Filho. Na ocasião o diretor do longa demonstrava estar emocionado e agradeceu toda equipe. "Me sinto muito honrado de ter vocês aqui, porque foi uma grande experiência fazer 'O Agente Secreto'".

Leia também: Produções brasileiras brilham no Festival de Cannes



Leia também: Kleber Mendonça Filho participa de competição no Festival de Cannes e busca Palma de Ouro

A Comitiva brasileira no Festival de Cannes é 50% maior que no ano passado, e além da principal obra — O Agente Secreto o governo federal levou cinco filmes brasileiros em fase de produção para serem apresentados a produtores e empresários do segmento cinematográfico.

A produção brasileira, protagonizada por Wagner Moura, é ambientada em 1977 e narra a trajetória de um professor que deixa São Paulo rumo a Recife em busca de um novo começo. No entanto, a tentativa de recomeço é atravessada por eventos que fogem ao seu controle. O elenco conta ainda com Maria Fernanda Cândido, Alice Carvalho e Gabriel Leone — que interpretou Ayrton Senna na série da Netflix.