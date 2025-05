Anitta vai cantar em francês, português e espanhol em nova produção

Nesta terça-feira (20/5), Anitta confirmou, em seu Instagram, que lançará uma faixa com o produtor francês Zeg P. e com o cantor Joé Dwèt Filé. A cantora compartilhou uma produção musical com uma parte da música de fundo. O vídeo mostra a cantora, Zeg e Joé em um estúdio musical. A assessoria da cantora confirmou que Anitta fará a parceria e terá versos na música cantados em francês, português e espanhol.

Natural de Paris, Zeg P é autor de produções em ritmo mais dançante que mesclam música eletrônica com outros ritmos. Em 2022, o produtor dominou as paradas francesas com a música Fade Up, em parceria com Hamza e SCH. A faixa somou mais de 129 milhões de reproduções no Spotify.

Este será o primeiro lançamento de Anitta em francês desde Mon Soleil, em colaboração com Dadju. A canção recebeu certificado de diamante e tornou-se um dos principais sucessos de 2021, com 83 milhões de reproduções e lugar entre as top 10 de músicas na França.

O projeto ganha ainda mais força com a presença de Joé, que contabiliza mais de 4 milhões de ouvintes nas plataformas digitais e figura, atualmente, no Top 50 do Spotify França, com a faixa 4 Kampé.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel