Clube do livro Pensar-Mundo chega à 4ª edição com livro de autor de Brasília

O clube do livro Pensar-Mundo, organizado pelo Sesi Lab, terá a quarta edição no dia 7 de junho, a partir das 14h. O debate será em torno do livro Cidadão de Bem, escrito por Maurício Gomyde. O livro foi lançado em 2020 e conta a história de personagens que navegam pelas contradições e polarizações que atravessaram a sociedade brasileira nos últimos anos. O evento tem vagas limitadas. Para participar, é preciso preencher um formulário on-line.

Nascido em São Paulo, Maurício vive em Brasília desde criança e se destaca na cena literária pela prosa atenta aos temas da sociedade. Em O Cidadão de Bem, redes sociais, bullying, assédio moral e meritocracia guiam personagens aparentemente comuns, mas que mostram o embrutecimento da sociedade brasileira.

Em 2025, o Clube do Livro Pensa-Mundo do SESI Lab já debateu O Poder, de Naomi Alderman, Torto Arado, de Itamar Vieira Junior, e Estrada para Lugar Nenhum, de Paris Marx. Nos próximos meses haverá debates sobre Autobiografia de um Polvo, de Vinciane Despret; O Som do Rugido da Onça, de Micheliny Verunschk; Uma Ecologia Decolonial, de Malcom Ferdinand; Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus; e Sagatrissuinorana, de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz.

Serviço

Clube do Livro Pensar-Mundo

No Sesi Lab, dia 7 de junho, a partir das 14h. Gratuito e livre para todos os públicos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel