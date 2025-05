Dia do Orgulho Nerd: fãs brasilienses celebram paixão pela cultura geek

Capa do 'Guia do mochileiro das galáxias', de Douglas Adams - (crédito: Reproducao/Editora Sextante/GMT)

Todo ano, o mês de maio é marcado por datas especiais que celebram a cultura geek. Neste domingo (25/5), é comemorado o Dia da Toalha, ou o Dia do Orgulho Nerd, em que fãs ao redor do mundo expressam amor e carinho por histórias que têm grande significado em suas vidas. Star Wars, por sua vez, uma das sagas mais populares do cinema, tem um dia próprio de celebração — 4 de maio.

A palavra “nerd" sofreu uma mudança de significado ao longo dos anos. Antes, utilizado como termo pejorativo para excluir aqueles que tinham gostos e características muito específicas, o termo é hoje um título usado com orgulho pelos fãs que consomem filmes, livros e histórias em quadrinhos, e expressam com alegria os interesses na cultura geek.

Conhecida pelos amigos como Bia Potter, Beatriz Liberino, fanática pela história dos bruxos, explica que, para ela, ser nerd é se sentir compreendido dentro de um meio e movimento cultural. “Tem uma ressonância tão grande com a personalidade de alguém, especialmente de a adolescência, período em que você se vê mais sozinho nos seus pensamentos e inseguranças”, detalha a engenheira.

Beatriz ressalta que nunca teve vergonha ou tentou esconder seus gostos: “Eu tinha muito orgulho das minhas qualidades. A minha inteligência talvez não fosse comunicativa, mas ela era intelectual. E para mim isso era incrível”. Ela também diz que crescer na época da internet foi um ponto positivo, porque era um ótimo espaço para encontrar pessoas com afinidades parecidas e participar de fã-clubes. “Eu tinha amigos que faziam fantasias e máscaras dos comensais da morte (personagens da saga Harry Potter) e varinhas, por exemplo. Eles eram super talentosos. A gente fazia eventos em Brasília e organizava jogos de quadribol, era muito divertido”, relembra.

A profissão que Beatriz escolheu mostrou ainda mais como ela encontrou o seu lugar: “Hoje em dia eu sou engenheira de software, e as pessoas que eu convivo são muito parecidas comigo, todo mundo sempre viveu a cultura nerd. Então não tem mais como eu viver fora disso”. A paixão por Harry Potter pode ser evidenciada na casa dela, onde ela coleciona de varinhas, livros, camisetas, DVDs, action figures e até mesmo “recortes do do Correio, de matérias que saíam sobre os filmes”, finaliza.

Leia também: Mercado geek ganha cada vez mais espaço com consumo acima da média nacional

Para Luís Clayton Mourão, o nerd é definido pela paixão em alguma obra, que tem poder de mudar como as pessoas são e como interagem com o mundo. “Elas podem fazer você ter mais contato com pessoas que você não teria, caso você não tivesse essa essa paixão em comum”, explica o gestor de políticas públicas que é fã do anime One piece.

Para além do audiovisual, o jovem de 26 anos coleciona cartas, jogos de tabuleiros, mangás e tatuagens relacionadas ao mundo geek. “Quase todos os dias, quando volto do trabalho ou da faculdade, eu separo um tempo para jogar algum um jogo, seja de carta, tabuleiro ou videogame, ou assistir alguma coisa. Eu tenho orgulho não só de ser nerd, mas de expressar a minha pessoa todos os dias”, enfatiza.

Apesar de celebrado em uma data à parte, Star wars, que nasceu como uma trilogia e se expandiu para um universo completo de longas, séries, livros, jogos e parque de diversões, também faz parte da cultura geek. A trama e os personagens icônicos marcaram a vida de uma legião de fãs ao redor do mundo, como Antônio Vítor, estudante de cinema.

Não importa o que a franquia lance, ele sempre está acompanhando as atualizações da saga. “A história, a revolução nas tecnologias cinematográficas, os personagens maravilhosos, a trilha sonora do John Williams, os planetas diferentes, tudo faz parte de um universo que me encanta muito”, destaca o estudante. Antônio ainda ressalta que se não fosse a “nerdice”, não trabalharia como produtor audiovisual: “Eu expresso muito meus gostos na minha profissão”.

Por que 25 de maio?

O Dia da Toalha é uma referência ao livro O guia do mochileiro das galáxias, de Douglas Adams, um grande marco na cultura geek. A data foi escolhida duas semanas após a morte do autor, em 2001, com intuito de homenagear o trabalho e obra de Adams e o impacto na cultura pop. A toalha é um objeto marcante na história, descrita como um dos artefatos mais úteis para um mochileiro estelar.

Outro motivo para a data da celebração do Dia do Orgulho Nerd é o aniversário da estreia do filme original de Star wars, intitulado Episódio IV - Uma nova esperança. As duas icônicas obras levaram a celebração mundial da cultura geek anualmente no final do mês de maio.