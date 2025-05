Projeto oferece oficinas de cerâmica no Museu Vivo da Memória Candanga

O Núcleo de Arte do Centro-Oeste (NACO) abriu as inscrições para o 4º Encontro de Ceramistas do DF e Entorno, uma formação e aprofundamento na arte da cerâmica. Destinadas a ceramistas profissionais, amadores e admiradores, as inscrições para as palestras e oficinas estão abertas até 16 de maio. O projeto ocorre entre os dias 28 e 31 de maio de 2025, no Museu Vivo da Memória Candanga e é gratuito.

As palestras são destaque nesta edição, por abordar temas que unem saberes tradicionais com demandas contemporâneas. A programação conta com as palestras como Design como Artesanato, com Nina Coimbra, Do Barro ao Encant, com Pollyanna Olife e A Trajetória da Cerâmica em Brasília, mediado por ceramistas locais não divulgados.

Entre as oficinas também estão programadas a Saggar, com Débora Amorim, Técnicas de Torno para Iniciantes, com Mestre Zinho, Carimbos e Texturas, com Julia Pinheiro, e Argila Líquida e Moldes em Gesso com Fhilipe Higa. No último dia, haverá a oficina Extrusora e Modelagem em Argila, com Gilson Carrijo e Hilda Freire.

O projeto é feito com fundos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

4º Encontro de Ceramistas do DF e Entorno

Com inscrições até sexta-feira (16/5). Oficinas programadas para 28 e 31 de maio, no Museu Vivo da Memória Candanga (EPIA, Lote D, Setor Juscelino Kubitschek, Núcleo Bandeirante), exclusivamente pelo site do projeto. As inscrições e o projeto são gratuitos.