Elba Ramalho celebra parceria com Geraldo Azevedo: "Somos compadres"

Uma das maiores parcerias da música brasileira, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo desembarcam em Brasília nesta sexta-feira (30/5). A dupla se apresenta no Funn Festival e dá início às celebrações de São João na capital federal. Ao Correio, a cantora paraibana celebra a união artística de longa data.

“Somos mais que parceiros musicais, somos amigos, compadres e artistas que cantam e celebram o nordeste”, declara Elba em referência ao trabalho com o pernambucano. “Sou a intérprete que mais gravou Geraldo Azevedo. Quando um compositor me confia uma canção, nos tornamos cúmplices”, afirma a artista. “Agradeço a confiança que Geraldo deposita em mim há tantos anos”, acrescenta.

Elba conta que conheceu a obra do amigo quando ainda era atriz: “É um privilégio acompanhar o trabalho de Geraldo desde cedo”. Admiradora do compositor, ela e o pernambucano se apresentam juntos desde a década de 1990 — na época, com o projeto O Grande Encontro, com Alceu Valença e Zé Ramalho.

“Muitos acreditam que dividir o palco é uma responsabilidade maior, mas eu realmente gosto dessa interação. Não vejo como uma divisão, creio que estamos somando”, avalia a compositora. “Na época das festas juninas, estamos somando mais ainda. Me sinto uma legítima representante dos ritmos nordestinos”, finaliza Elba.

Além da dupla, sobem aos palcos do festival o cantor Zeca Baleiro e o músico Dorgival Dantas. Os portões abrem às 18h e os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma digital Ingresse, a partir de R$ 115 (meia-entrada).

Serviço

Funn Festival

Sexta-feira (30/5), às 18h, no estacionamento 2 do Parque da Cidade

Ingressos podem ser ser adquiridos por meio da plataforma digital Ingresse, a partir de R$ 115 (meia-entrada)

Não recomendado para menores de 16 anos