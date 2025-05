Josyara e Martins se apresentam na Caixa Cultural Brasília em junho

Josyara e Martins apresentam o show Deu match na Caixa Cultural, entre 5 a 8 de junho. O espetáculo mescla os repertórios dos dois, além de apresentar músicas inéditas e versões do cancioneiro brasileiro. A venda de ingressos se inicia sábado (31/5) na bilheteria do teatro e no site Bilheteria Cultural, com preços a partir de R$15.

Josyara, baiana, e Martins, pernambucano, subiram ao palco juntos pela primeira vez no festival Rec-Beat, em Recife. Josyara também participou de shows de Martins no carnaval do ano passado, em Pernambuco. Desses encontros, surgiu a ideia de um show conjunto completo.

O público poderá ouvir canções de Cátia de França, Carlinhos Brown, Chico César e Geraldo Azevedo, além de hits do Trio Nordestino. Deu match segue ainda para Fortaleza, São Paulo e Curitiba.

Serviço

Deu match

Com Josyara e Martins. Entre 5 e 8 de junho, na Caixa Cultural (Setor Bancário Sul). Venda de ingressos a partir de sábado (31/5), com preços a partir de R$15. Classificação indicativa livre.