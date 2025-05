‘Mudança de Hábito’ à brasileira: Whoopi Goldberg elogia freiras do beatbox

Whoopi Goldberg interpretou uma freira no longa - (crédito: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / reprodução)

A história do longa Mudança de Hábito (1992) ultrapassou a ficção e se tornou realidade: freiras cantando, dançando e até fazendo beatbox viralizaram nas redes sociais e ganharam projeção internacional. O evocativo com o filme resultou em Whoopi Goldberg, estrela da produção, comentando a performance no programa The View: “Sempre que você pode louvar ao Senhor com alguma música e fazer o que você faz, acho que é um bom sinal!”

Foi no programa Família de Amor, da emissora católica TV Pai Eterno, que as religiosas interpretaram a música Vocação de amar e servir. Na apresentação, a irmã Marizele foi responsável pelo beatbox, enquanto Marisa dançava. Também estava presente o diácono Giovane Bastos, um dos apresentadores da atração.

A dupla de freiras apareceu no programa para divulgar o Retiro Vocacional Feminino, realizado no último domingo (25/5) em Goiânia. Ambas residem em Ponta Grossa, no Paraná, onde trabalham com promoção vocacional da Congregação da Copiosa Redenção. Nas redes sociais, Marizele, a freira do beatbox, afirmou que o interesse pela música foi influência do avô, que tocava viola.

Além de Whoopi, a atriz Viola Davis compartilhou o vídeo das freiras nas redes sociais e referenciou o filme protagonizado pela colega de trabalho. A imprensa internacional também repercutiu o vídeo. Alguns dos portais do exterior que compartilharam o conteúdo são: BBC, NBC News, CNN, New York Post, EuroNews, La Nación e Infobae.

Enquanto administram a recente fama que viajou pelo globo, Marizele e Marisa seguem com as atividades vocacionais na promoção da Congregação da Copiosa Redenção, na cidade do Paraná.