Fernanda Lima confessa problemas na vida sexual com Rodrigo Hilbert: "Não está fácil"

Em meio a demandas da rotina, a vida sexual de muitos casais acaba ficando de lado – e os famosos não são imunes a esse problema cotidiano. Foi o que Fernanda Lima, de 47 anos, confessou ao programa Surubaum em relação a empecilhos na intimidade com Rodrigo Hilbert, 45 anos.

A apresentadora se abriu para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que comandam a atração: “Não está fácil na minha casa”. Fernanda destacou que a rotina intensa atrapalha a vida sexual com o marido. Ao lado da deputada Erika Hilton, que também foi convidada para o programa, ela explicou: “É que a vida vai ficando muito corrida.”

O casal acrescentou que as atividades sexuais pedem por mais atenção. "Eu disse para ele: 'A gente precisa, né?'. E ele falou: 'É, um pouquinho'. Aí eu falei: 'Não, um pouquinho, não'", pontuou Fernanda, no que divertiu os apresentadores com a resposta de Hilbert: “Mas, para quem não tem nada, um pouquinho já está bom.”

O desabafo do casal no programa vai ao ar nesta terça-feira (3/6), disponível no canal do Surubaum no YouTube a partir das 19h.

