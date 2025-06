Fãs compartilham expectativas para show de despedida de Gilberto Gil em Brasília

Gilberto Gil desembarca na cidade neste sábado (7/6) com o show Tempo Rei, na sua última turnê. Com 82 anos e 60 de carreira, Gil permanece intacto no apreço popular. O nome da turnê foi pinçado de uma canção de Gil, composta em 1984, em resposta à Oração ao tempo, de Caetano Veloso. Enquanto Caetano diz que o tempo passa desfazendo o que conhece, Gil defende a ideia de que tudo deve permanecer igual, apenas transformado.

Em Brasília, fãs aguardam o cantor e compartilharam com o Correio a sintonia com Gil, como a música dele toca as famílias e as expectativas para o último show da carreira do artista na capital. Natália Magalhães, psicóloga de 28 anos, entrou em contato com a música de Gil por meio de sua mãe, Eloá França, economista e escritora de 65 anos.

Leia também: A despedida de Gilberto Gil dos palcos

Eloá conheceu Gil na infância, no fim dos anos 1960, em festivais de música televisionados que o cantor participou. "As aparições de Gil eram impactantes, pela sua espontaneidade no palco, figurino, balanço, afinação, melodias e letras. Na época, a música Domingo no parque me encantou. Eu era muito jovem, não entendi a letra em sua complexidade, mas a poesia estava ali. Mais tarde, as músicas dele continuaram a me cativar, como Vamos fugir, A paz, Refavela e várias outras", conta Eloá.

A economista assistiu ao show de Gilberto Gil três vezes, em Brasília e no Rio de Janeiro, e o viu cantar em eventos sociais do Ministério da Cultura, quando o compositor era ministro. Dessa vez, Eloá e Natália estarão juntas no show e a mãe destaca que será uma emoção a mais apreciar Gil ao lado da filha. Será a primeira vez que vê um show do baiano. "Estou muito animada, porque considero um privilégio imenso viver na mesma época de alguém tão brilhante", destaca Natália.

Leia também: Tempo de Gil

Maria Clara, professora de 28 anos, cresceu ouvindo os artistas da tropicália, também por influência de sua mãe. "Desses artistas que ouço por influência da minha mãe, sempre achei Gil o mais genial. A forma como ele defende a cultura, como fala sobre o amor, como apresenta seus processos, suas mudanças de vida", comenta. Além disso, destaca que Gil faz com que Maria se conecte com sua ancestralidade. "Me liga ao divino. É um sentimento compartilhado muito com minha irmã, mas também com minha mãe", reflete.

A professora assistiu Gil uma vez e, mesmo debaixo de chuva, não saiu da grade, mas valeu o esforço. "Foi ali que eu vi que ele está, de fato, no lugar do divino. É de uma leveza que se contrapõe ao mesmo tempo que complementa o que suas letras falam. Além de toda a simpatia do cantor e o charme de suas danças", brinca.

Maria destaca que a música Refazenda ocupa um lugar especial em sua vida, que foi se alterando com o decorrer dos anos. "Antes me conectava com essa música pelo amor à natureza, pela conexão com a Terra. Mais velha, entendi que ela falava também sobre construir novos rumos, refazer caminhos. É uma música com que me conecto de formas distintas, e, talvez por isso, está constantemente presente em meus processos. Está, inclusive, na epígrafe da minha dissertação", conta a professora.











Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sua irmã, Mariana Chagas, estudante de jornalismo, ressalta que a família sempre foi muito musical e a MPB sempre esteve presente no cotidiano. "Gil acompanhou todos os momentos importantes da minha vida. A memória afetiva que compartilho com minha mãe, irmã e as músicas dele permeiam até hoje", destaca a estudante. "Quero fazer parte de um momento tão único como as músicas de Gil fizeram parte de cada momento importante de minha vida, e fazer mais uma memória linda com a família", observa Mariana.

Maria Clara tem evitando ver vídeos da turnê para viver a experiência da forma mais surpreendente possível. "Estar nessa última turnê é ter o privilégio de ver um artista negro tão grande vivendo sua longevidade de forma ativa, um presente para quem entende tal grandiosidade", destaca a professora.

Elis Beze, estudante de direito, conheceu as músicas de Gil por meio dos pais, especialmente a mãe, que é muito ligada à MPB. Para ela, o mais impactante de Gil é a forma como ele canta. "A voz dele é muito suave, e isso me dá uma sensação de acolhimento. Meus pais também são fãs, mais que eu", conta Elis. Sua música favorita de Gilberto Gil é Se eu quiser falar com Deus. "Essa música me toca muito, porque ela descreve esse sentimento de precisar se entregar totalmente para conseguir alcançar algo maior, uma elevação", reflete a estudante.

A estudante irá ver Gil ao vivo pela primeira vez e salienta que o fato de ser a última turnê é muito marcante. "Poder estar ali, de corpo e alma, e ter essa troca com ele, vai ser uma experiência muito forte.Tenho certeza de que o show vai ser lindo, e estou superanimada pra ver se ele vai convidar alguém para uma participação especial", conta Elis.

Zanei Barcellos, professor da Universidade de Brasília (UnB) de 60 anos, começou a ouvir Gilberto Gil na adolescência e a troca de LPs entre os amigos fez o apreço pelo cantor crescer. "Nós nos reunimos na casa de amigos para escutar música e sempre aparecia o Gil, foi quando comecei a gostar", conta o professor. Zanei destaca que, na época, a busca pela liberdade era muito presente, ainda mais por ser um período de ditadura. "Ele era um cara que simbolizava essa luta contra a ditadura e as letras das músicas dele traduziam bastante esse desejo por liberdade. Gil era uma voz que cantava todos esses nossos desejos", reflete.

O professor universitário assistiu a vários shows do Gilberto Gil e, para ele, o primeiro foi o mais marcante. Na época, o estudante, que morava em Curitiba, curtiu a festa com os amigos e lembra de ter sido um momento emocionante, assim como espera que o último seja. "Considero esse último show como uma festa de um amigo, que convidou vários amigos e terei amigos lá também, mesmo pessoas que não conheço, já que estaremos todos na mesma vibração. Gilberto Gil é o elo principal de ligação", finaliza Zanei.

Participações especiais

Durante a turnê, é costume de Gil chamar convidados ao palco. Recentemente, no Rio de Janeiro, Chico Buarque fez participação especial cantando Cálice, cantada pela segunda vez desde o seu lançamento, em 1973, já que foi censurada pela ditadura. Flor Gil, neta do cantor, também já apareceu nos palcos e dividiu Refazenda com o avô. MC Hariel, do funk paulista, fez participação e trouxe o gênero na música A dança.

Eloá França, economista, gostaria de ver Gil cantando com sua filha Preta Gil ou ao lado de Caetano Veloso. Já Maria Clara, professora, deseja que Maria Gadu apareça, já que é muito fã dos dois e sua irmã Mariana gostaria que Chico Buarque estivesse presente na capital. Elis, estudante de direito, gostou muito da ideia de trazer um artistas mais contemporâneo, como aconteceu com Hariel e Veigh foi um nome que a estudante achou interessante pensar ao lado de Gil.