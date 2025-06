Exposição gratuita de arte japonesa reúne pequenas esculturas em madeira

Com 63 esculturas que cabem na palma da mão, chamadas de netsukes, a exposição itinerante Netsuke contemporâneos esculpidos em madeira, promovida pela Embaixada japonesa e pela Fundação Japão, ainda pode ser apreciada pelo público brasiliense. O trabalho de 41 artesãos e de quatro artistas japoneses é exibido no Espaço Cultural Renato Russo. A entrada, gratuita, vai até 29 de junho.

O diplomata Shogo Aoki, do Departamento Cultural da Embaixada do Japão, ressalta o processo atento de curadoria. “O foco da seleção foram as características que distinguem o netsuke, além da qualidade artística, da natureza contemporânea e da habilidade técnica empregada na criação das obras. Também foram encomendadas peças dos representantes da Associação Internacional de Escultores de Netsuke, que mantém viva essa arte e estimula a criação de estilos inovadores.”

A exposição passou, desde 2018, por diversos países da Ásia, Oceania, Europa e também pelo Canadá. Netsuke contemporâneos esculpidos em madeira chegou ao Brasil em janeiro de 2025, no Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, em São Paulo. Antes de chegar a Brasília, em 27 de maio, Curitiba e Rio de Janeiro receberam as mini esculturas.

Em 2025, celebra-se, pelos 130 anos de relações diplomáticas entre os países, o Ano do Intercâmbio da Amizade Brasil-Japão. “Ao criar oportunidades para que as pessoas compartilhem a alegria da cocriação e se entendam melhor de maneiras que transcendem a linguagem, facilita-se a troca cultural mais profunda entre as pessoas”, completa Aoki.

Serviço



Netsuke contemporâneos esculpidos em madeira

Visitação de terça a domingo, de 10h às 20h. Classificação livre. Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel