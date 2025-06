Brad Pitt produz filme de Petra Costa sobre evangélicos na política do Brasil

Chega ao catálogo da Netflix, no dia 14 de julho, o documentário Apocalipse nos Trópicos, produção de Petra Costa que conta com o ator norte-americano Brad Pitt na produção. No longa, a cineasta brasileira debate sobre a ascensão da influência do cristianismo evangélico na política de extrema-direita no Brasil. O filme estreou no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, em 29 de agosto de 2024.

Por meio da produtora Plan B, Pitt investiu no projeto de Petra antes mesmo de finalizado devido ao tema relevante internacionalmente. O documentário investiga o aumento da participação de líderes evangélicos nas decisões políticas do país, com o acesso exclusivo a figuras emblemáticas da política brasileira, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o famoso televangelista Silas Malafaia.

O filme é narrado sob a perspectiva da cineasta, que procura entender o crescimento da fé evangélica no Brasil e os impactos no contexto político e social nos últimos dez anos. “Nos últimos quatro anos, mergulhei em uma investigação sobre como a fé tem moldado os rumos da política no Brasil”, escreveu a diretora em publicação no Instagram nesta quinta (5/6). “Tive a honra de contar com a produção da Plan B, de Brad Pitt, ao lado de parceiros e parceiras fundamentais nessa travessia.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante um jantar dos indicados ao Oscar de 2020, Petra concorria na categoria de melhor documentário com Democracia em Vertigem – que foi criticado pelo governo por prejudicar a imagem do Brasil no exterior – quando conheceu Pitt. Atualmente, a cineasta é o único nome brasileiro a integrar o júri do 27º Shanghai International Film Festival, na China.