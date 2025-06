Dia Mundial do Meio Ambiente: livro infantil promove conscientização sustentável

Comemorado todo dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, com o intuito de chamar atenção para problemas ambientais e para a importância da preservação de recursos naturais. Ao redor do mundo, iniciativas e obras prezam por esse lema promovendo conscientização socioambiental para todas as idades.

Um exemplo é o livro infantil Faço, separo, transformo, de Marcelo Capucci e Marcos Linhares. Lançado originalmente em 2015, a trama acompanha um aluno e um professor que incentivam uma transformação na comunidade que vivem ao ensinar sobre a importância do cuidado com o lixo e a natureza e o respeito com garis e catadores.

Conhecido por ser baterista da banda de rock Plebe Rude, Marcelo Capucci também é professor, escritor e ambientalista. Em 2007, fundou o projeto Percussucata, que mescla música, cidadania e educação ambiental em vistas educacionais a escolas para ensinar sobre a Gestão doméstica de resíduos sólidos e o combate ao uso indiscriminado de plástico, com o apoio de professores, ambientalistas e do livro escrito pelo artista.

O músico relata que a nova geração de crianças e jovens é mais interessada por questões ambientais: “Você vê uma uma juventude que se mobiliza para gerir a quantidade de resíduos que têm gerado, e espero que com este texto possamos contribuir para que essa cultura do consumismo mude no Brasil e no mundo, para que as pessoas realmente consumam somente o que elas precisem”.

Leia também: Feira Motim terá edição nacional na Galeria dos Estados no fim de semana

Ele ainda enfatiza a gratificação de poder juntar as maiores paixões da vida dele, a música e a educação, em um só projeto. Além de tocar na Plebe Rude, ele dá aula em uma escola pública e convive com adolescentes diariamente. “As questões ambientais vieram como um catalisador para isso tudo, porque eu consigo realmente juntar arte e consciência no meu dia-a-dia e é benéfico. Me sinto muito lisonjeado pela oportunidade de fazer educação de uma maneira diferente, porque acredito que a música seja realmente um fixador de ideias e uma ferramenta pedagógica de suma importância para que se consiga atingir resultados palpáveis dentro do processo de ensino-aprendizagem”, completa o artista.

A obra, vencedora do Best Children's Picture Book in Portuguese do International Latino Book Awards de 2016, celebra uma década de publicação com o lançamento de uma edição especial. Produzida pelo Tagore Editora, o novo livro é feito com papel reciclado e acompanha ilustrações de Juliano Batalha. Cantucci explica que ainda quer expandir os formatos de contar a história através de audiobooks, versões em braille, legendas e o que mais for necessário para alcançar o maior número de crianças e adolescentes.

A capa de Faço, separo, transformo possui o selo do Forest Stewardship Council (FSC), que assegura que o papel provém de florestas manejadas de forma responsável, e a cobertura da ilustração é feita com uma resina orgânica garantindo que nenhuma superfície plástica é usada na obra. Além disso, a tinta da impressão tem selo Printed With Organic Ink e é ecologicamente correta porque foi produzida à base de óleo de girassol isenta de secante cobalto.