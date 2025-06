Cine Brasília estreia drama sobre ditadura argentina nesta quinta (5/6)

'A Procura de Martina' é o destaque da programação desta semana no Cine Brasília - (crédito: Divulgação)

O Cine Brasília estreia nesta quinta-feira (5/6), o drama sobre a ditadura argentina A Procura de Martina, dirigido por Márcia Faria. Martina é uma viúva que procura há mais de 30 anos pelo neto, nascido em cativeiro durante o regime. A procura se torna ainda mais urgente quando ela recebe o diagnóstico de Alzheimer e, após descobrir que o neto pode estar no Brasil, embarca em jornada que mistura o passado e o presente. Com filmagens no Rio de Janeiro e Buenos Aires, o longa é protagonizado por Mercedes Morán, Adriana Aizenberg, Carla Ribas, Luciana Paes, Cristina Banegas, Stella Rabello e Julia Bernat.

Martina é uma das avós da Praça de Maio, movimento criado em 1977 por mulheres que buscam por familiares desaparecidos durante a ditadura militar. O movimento estima que cerca de 500 crianças foram retiradas de suas famílias durante os anos de regime, tendo identificado mais de 130 destas. A ditadura argentina, uma das mais cruéis da América do Sul, vitimou cerca de 30 mil pessoas.

Além de A Procura de Martina, o Cine Brasília estreia nesta semana Lilo & Stitch; o documentário Ritas, sobre a vida e obra de Rita Lee; e Memórias de um Caracol, animação australiana que conta a história de uma menina solitária que coleciona caracóis.

Serviço

A Procura de Martina

Sexta (6/6), às 20h45, e sábado (7/6), às 16h, no Cine Brasília (106/107 Sul). Ingressos a partir de R$10, disponíveis na bilheteria ou em site.