Ex-marido de Ana Hickmann é condenado a pagar indenização a Edu Guedes

Alexandre Correa comentou em redes sociais que recebeu a decisão de indenizar Edu Guedes com "muita serenidade" - (crédito: Reprodução/Instagram via Observatório dos Famosos)





Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, foi condenado a pagar R$ 60 mil ao apresentador e chef Edu Guedes por danos morais. A decisão foi tomada pela Justiça de São Paulo e confirmada pela equipe de comunicação de Edu. Segundo a assessoria, o processo diz respeito a declarações feitas por Alexandre sobre o relacionamento entre Edu e Ana, que, à época, ainda era sua esposa.

Em resposta à sentença, Alexandre comentou em suas redes sociais que recebeu a decisão com "muita serenidade". Ele também revelou que Edu Guedes havia solicitado uma indenização maior, incluindo R$ 500 mil por danos materiais, mas esse pedido foi negado. "A Justiça analisou as alegações das partes e não deu a parte contrária a vitória por danos materiais, ficando apenas então a condenação por danos morais", explicou Alexandre.

Leia também: Ana Hickmann é inocentada de dívida após Justiça reconhecer falsificação



A origem do processo remonta a janeiro de 2023, quando Edu Guedes entrou com uma queixa-crime por difamação. O chef foi acusado por Alexandre de ter mantido um envolvimento com Ana Hickmann enquanto ela ainda era casada. Edu sempre negou, afirmando que era apenas amigo da apresentadora. Mesmo assim, Alexandre sustentou sua versão: "Reafirmo: no meu entendimento, há anterioridade nessa relação… e não retiro o que eu disse, gostem eles ou não".

Ana Hickmann oficializou o relacionamento com Edu Guedes em março de 2024 e se casou em maio. Já a separação de Alexandre ocorreu em novembro de 2023, após denúncias de violência doméstica. Atualmente, os dois enfrentam um novo impasse na Justiça: a disputa pela pensão alimentícia do filho Alezinho. Ana entrou com pedido de prisão do ex-marido por inadimplência, enquanto ele argumenta que passa por dificuldades financeiras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O post Ex-marido de Ana Hickmann é condenado a pagar indenização a Edu Guedes foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.