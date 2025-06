Exposição gratuita de Victoria Serednicki chega ao Espaço Renato Russo

A artista brasiliense Victoria Serednicki exibe, pela primeira vez, as 18 obras que compõem A leveza do ser, exposição aberta na sexta-feira (6/6), no Espaço Cultural Renato Russo. Com entrada gratuita, o trabalho pretende levar experiência sensorial completa aos espectadores.



As pinturas, marcadas por pinceladas leves e predominância do azul, têm caráter abstrato. Isso, para Victoria Serednicki, transporta “o observador para um espaço entre o real e o transcendental”. A mostra também inclui vídeo que registra o processo criativo da artista.

Com formação em arquitetura e urbanismo pela UnB, Victoria Serednicki faz parte da nova geração de artistas de Brasília. A produção dela é marcada por três elementos centrais, segundo a consultora de arte Monica Tachotte: abstração como liberdade, a cor azul e o infinito no finito. A exposição fica em cartaz até 20 de julho.

Serviço

Victoria Serednicki: A Leveza do Ser

De 6 de junho a 20 de julho, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, Asa Sul, Brasília/DF). Terça a domingo, das 10h às 20h. Entrada gratuita. Classificação livre.