Fábio Trummer é primeiro convidado do projeto Alberto Salgado Convida - (crédito: Divulgação)

Alberto Salgado inaugura, nesta terça-feira (10/6) o projeto Alberto Salgado Convida, na Infinu (506 Sul). O primeiro convidado é o cantor e compositor Fábio Trummer, integrante da Banda Eddie, de Recife. O show tem início às 20h e a entrada é gratuita para as primeiras cem pessoas a chegarem.

O projeto tem como objetivo valorizar artistas e obras autorais que, na concepção de Salgado, vem perdendo espaço. O primeiro bloco da noite será comandado por Salgado, com canções autorais e releituras com voz e violão. Fábio assume a segunda parte da apresentação

Fábio é compositor de trilhas sonoras e produtor musical e membro fundador da Banda Eddie, com a qual lançou dez álbuns autorais. O artista é parte da geração dos anos 90 do Mangue Beat em Pernambuco e atua no mercado alternativo da música brasileira.

Serviço

Alberto Salgado Convida

Terça-feira (10/6), às 20h, na Infinu (506 Sul). Entrada gratuita, limitada a 100 pessoas.