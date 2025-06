Confira a programação completa do cinema Open Air

O projeto Open Air, idealizado pela D+3 produções e apresentado em parceria com o Ministério da Cultura e o Nubank, traz a maior tela de cinema a céu aberto para o Pontão do Lago Sul. As sessões de cinema vão até o dia 15 de junho. O destaque da programação desta terça (10/6) é o filme Homem com H, cinebiografia de Ney Matogrosso. O longa-metragem será exibido às 19h. A exibição terá a presença de Esmir Filho, diretor do filme, Jesuíta Barbosa e Júlio Reis, intérpretes de Ney Matogrosso e Cazuza, respectivamente.

O filme Mickey 17 é o destaque da programação de quarta-feira (11/6) e será exibido às 21h45. Tudo Sobre Minha Mãe, de Pedro Almodóvar, também será exibido nesse dia, às 18h30. A programação de quinta-feira (12/6) foi pensada especialmente para comemorar o dia dos namorados, tendo o clássico romântico Ghost — Do Outro Lado Da Vida, como destaque.

O evento reafirma sua preocupação com a acessibilidade dos espectadores. Todos os dias de exibição terão a presença de um receptivo bilíngue, protetores auriculares disponíveis, guia de rotas acessíveis e espaço para receber pessoas neuro divergentes. Além disso, todos os filmes exibidos, inclusive os nacionais, terão legendas.

Além da pipoca, garantida com a compra do ingresso, o projeto reúne diversas opções gastronômicas, como hambúrgueres e crepes, além do tradicional Dog da Igrejinha e Churros do Tio, e diversas opções de vinhos.

A programação completa pode ser acessada e os ingressos para as sessões podem ser adquiridos pelo site.





PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Terça-feira (10/6)

18h - Abertura

19h - Homem com H

21h25 - Show de Catto





Quarta-feira (11/6)

18h - Abertura 1ª sessão

18h30 - Tudo Sobre Minha Mãe

21h05 - Abertura 2ª sessão

21h45 - Mickey 17





Quinta-feira (12/6)

18h - Abertura

19h30 - Ghost - Do Outro Lado da Vida

21h50 - Show de Dora Morelenbaum





Sexta-feira (13/6)

18h - Abertura 1ª sessão

18h30 - Pecadores

21h35 - Abertura 2ª sessão

22h15 - Premonição 6 - Laços de Sangue





Sábado (14/6)

16h - Abertura 1ª sessão

18h- Branca de Neve”(Live-action)

20h45 - Abertura 2ª sessão

21h30 - Bridget Jones - Louca Pelo Garoto





Domingo (15/6)

16h - Abertura

16h30 - Show de Juliana Linhares

18h - Thunderbolts*