Gustavo Dourado lança ‘Linguato’, antologia que resume 45 anos de poesia

Diante de mudanças a todo tempo, o poeta é quem “se recusa a perder o humanismo”, diz Gustavo Dourado. No 17º livro, o autor reúne poemas produzidos desde 1979, em obra mais representativa da trajetória pessoal no mundo das letras. Nesta quarta-feira (11/6), no Beirute da 109 Sul, onde lança Linguato, Dourado também recita versos e promove sessão de autógrafos a partir das 18h.

“Linguato é o ato da língua, da criação de palavras”, explica. O avanço tecnológico, segundo Dourado, mudou a forma de escrever, mas a “inspiração”, que escapa às máquinas, “segue necessária à poesia”, destaca. “O poeta tem sentimento e capacidade de enxergar a realidade dos seus semelhantes, os sofrimentos, a fome”, completa.

Gustavo Dourado é o criador do poema-frase “O Brasil quem U.$.A sou E.E.U.U”. Dimensões de protesto e de experimentação se encontram em Linguato. “Houve um amadurecimento do uso da linguagem, construções mais elaboradas, versos mais bem feitos. Retrabalhei, inclusive, poemas das décadas de 1970 e 1980”, revela. “No começo, era algo mais atômico. Hoje considero uma poesia alquimista, que é lapidada antes de ficar pronta”, compara o poeta.

O poeta baiano, que chegou a Brasília com 15 anos, une influências regionais à modernidade descoberta na capital do país. Para ele, essa “dupla influência” fica bem exposta no novo livro. “Tive uma ruptura muito grande ao sair do Nordeste. O acesso a livros era menor, as condições, muito diferentes. Em Brasília, conheci a poesia de João Cabral de Melo Neto, de Cecília Meireles, de Ferreira Gullar. Meu trabalho é uma mistura da experiência do sertão e da contemporaneidade”, ressalta.

Serviço

Lançamento de Linguato (Dourado Editores/Fontele Studios, R$ 50,00), nesta quarta-feira (11/6), no Beirute da 109 Sul, a partir das 18h.