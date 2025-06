Mário Solimon celebra 40 anos de carreira com show no Clube do Choro

Mário Solimon se apresenta na próxima sexta-feira (20/6) no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

O cantor e compositor Mário Salimon apresenta o show 60 na próxima sexta-feira (20/6), às 20h30, no Clube do Choro, em comemoração aos 60 anos de vida e 40 de carreira. Com repertório de soul e disco, o espetáculo leva ao palco Oswaldo Amorim, diretor musical e contrabaixista; Carlos Cárdenas, no saxofone; Misael Barros, na bateria; Daniel Baker, no teclado; e Kadu Araujo, na guitarra.

O pianista Ricardo Nakamura e os cantores Georgia W. Alo e Marcos Tani também são nomes confirmados na apresentação. Além da atração musical, o público poderá desfrutar de happy hour às 19h30.

Os ingressos custam a partir de R$50 e estão disponíveis no site Bilheteria Digital. Aqueles que optarem pela meia entrada solidária devem doar 1 kg de alimento não perecível, que será entregue à Associação Vida Positiva, que ajuda crianças, adolescentes e adultos com HIV.

Serviço

60

Com Mário Salimon. Na próxima sexta-feira (20/6), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos a partir de R$50, com venda no site Bilheteria Digital.