Carlos Malta e Marcos Suzano fazem show em homenagem a Edu Lobo

.Carlos Malta e Marcos Suzano se apresentam no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

O Complexo Cultural Clube do Choro promove um tributo a Edu Lobo e um espetáculo literário. Nesta quinta-feira (12/6), a homenagem ao mestre Edu será comandada por Marcos Suzano e Carlos Malta, que, a partir das 20h30 trazem o melhor, de uma das mais icônicas vozes da MPB, com entrada a partir de R$50. Já no domingo (15/6), a programação do piquenique Chorão traz Contos de Encantamento, espetáculo literário apresentado pelo grupo Paepalanthus, com entrada gratuita.

O Tributo ao Mestre é um show especial em homenagem a Edu Lobo. No palco, dois amigos de longa data e especialistas na música instrumental contemporânea: Marcos Suzano e Carlos Malta. Carlos afirma que o tributo a Lobo é uma forma de homenagear sempre um dos maiores compositores do mundo. "Tanto eu quanto o Suzano já gravamos muito com ele. A gente pensa nesse momento para justamente homenagear e lembrar as pessoas de um dos maiores compositores do mundo e meu amigo", diz Malta.

Os instrumentistas prometem um espetáculo vibrante que combina tradição e modernidade e explora a potência ancestral da flauta e do pandeiro. O repertório passeia por choros, sambas, baiões e improvisações. O show é constituído por releituras de músicas de Edu como Zanzibar, Vento Bravo e Ponteio, e se junta à série de homenagens feitas pelos artistas ao compositor.

No sábado (14/6), Piquenique Chorão recebe o espetáculo Contos de Encantamento, apresentado pelo Grupo Paepalanthus. Voltado ao público infantil e famílias, o show une contação de histórias, música e elementos da cultura popular, a fim de promover uma vivência sensível no universo da literatura e do imaginário brasileiro. Também para as crianças, o Parque Diversom ganha a área externa do Complexo com um convite ao público para interagir com sons, ritmos e vibrações por meio de instalações lúdicas que misturam conceitos de história, acústica e música promete ser um verdadeiro "playground sonoro ao ar livre".

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Tributo a Edu Lobo

Quinta (12/6) e sexta (13/6), no Clube do Choro, a partir das 20h30. Ingressos: partir de R$50 vendidos pelo site da Bilheteria Digital. Classificação indicativa livre





