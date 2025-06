A cinebiografia de Ney Matogrosso, Homem com H, chega à Netflix nesta terça-feira (17/6), depois de mais de dois meses em cartaz nos cinemas. Após ser visto por mais de 600 mil pessoas e ganhar destaque na 27ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, o filme estará disponível em mais de 190 países ao redor do mundo.

Leia mais sobre o filme Homem com H: Longa 'Homem com H' retrata a vida do cantor Ney Matogrosso

O longa retrata as diversas fases da carreira e da vida pessoal do cantor, interpretado por Jesuíta Barbosa, incluindo a infância e o relacionamento conturbado com o pai militar, a chegada aos palcos como líder do grupo Secos e Molhados e seus relacionamentos com Eugênio (Danilo Grangheia), Cazuza (Jullio Reis) e Marco de Maria (Bruno Montaleone).

Leia também: Forbes divulga lista de influenciadores mais ricos do mundo

Com direção de Esmir Filho, produção e distribuição feito pela Paris Entretenimento, Homem com H segue aclamado por público e crítica por retratar com veracidade a luta pela liberdade pessoal e artística de Ney Matogrosso.