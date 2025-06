Bruno e Marrone apresentam o show 'Inevitável' no Parque da Cidade

Hoje, uma das principais duplas do sertanejo brasileiro desembarca em Brasília com o projeto Inevitável — A festa. No Parque da Cidade, em véspera de feriado, Bruno e Marrone prometem quatro horas de festa com um repertório de clássicos dos quase 40 anos de carreira e músicas inéditas do projeto Revivem sua história — Ao vivo em Uberlândia. Durante o show, uma das novidades é que os integrantes terão momentos solo no palco.

O Inevitável — A festa nasceu da vontade de celebrar a história da dupla, que completa 40 anos no ano que vem, e deixar o público ainda mais próximo. "A gente quis criar uma experiência especial, com músicas que geralmente não cantamos em shows convencionais. Temos muitos momentos únicos e é um show maior, é um projeto muito importante para gente", destaca o cantor Bruno.

Para abrir o show, o cantor Dino Fonseca, novo nome do rock nacional, traz a diversidade musical com clássicos da música mundial em uma versão acústica. O repertório contará com covers de A-ha, Beatles, Bon Jovi e Queen, revisitando sucessos dos anos 1970 aos anos 1990. Além de Dino, o filho de Bruno, Enzo Rabelo, também fará uma apresentação de abertura.

Com carreira iniciada em 2018, quando tinha 10 anos, Enzo apresentará os primeiros sucessos, como Tijolinho por tijolinho e Perfeitinha, e singles mais recentes como Desculpa e Versões. Bruno declara ser um pai coruja e ter o filho nos shows é sempre muito especial. "Agora, que ele está maior, consegue acompanhar mais a vida na estrada e ele adora. É um menino muito bom, se dedica bastante e tenho muito orgulho", destaca.

Vislumbrando a capital brasileira quase como uma extensão de Goiânia, cidade natal de Bruno, Marrone conta sobre a relação da dupla com Brasília. "Brasília sempre nos recebe muito bem, a cidade sempre foi muito importante para a gente, todo mundo sabe cantar todas as músicas e o público é muito animado. Já tivemos a chance de cantar bastante vezes e sempre é uma honra voltar nesta cidade que nos recebe tão bem", finaliza o cantor sertanejo.

Inevitável - A festa

Hoje, abertura dos portões a partir das 19h, no Estacionamento 2 do Parque da Cidade (espaço do Funn Festival). Ingressos a partir de R$ 120 taxa do site Bem ingressos. Classificação indicativa: 18 anos.