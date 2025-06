Gracyanne Barbosa é batizada em culto de Pablo Marçal: "Batizado do arrependimento"

A influenciadora Gracyanne Barbosa foi batizada na madrugada desta segunda-feira (17/6) em um culto liderado pelo ex-candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal. Além de Gracyane, dezenas de pessoas também receberam 'o batismo das águas' durante a madrugada em uma cerimônia que mistura culto religioso e encaminhamentos motivacionais.

Em um vídeo publicado nas redes sociais de Marçal, Gracyane diz — antes da cerimônia — que receberá o batismo pois se trata do "batizado do arrependimento". Na semana passada, Gracyanne Barbosa afirmou que se tornou evangélica. Ela foi vista na igreja neopentecostal Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), presidida por Silas Malafaia.

No vídeo publicado nas redes sociais de Pablo Marçal nas primeiras horas desta terça-feira, ele chega em um local onde várias pessoas já estão reunidas. Carros de luxo são exibidos na imagem. "É 1h da manhã, vamos batizar o povo aí", diz Marçal à pessoa que grava o vídeo. Durante o encontro, ele faz uma leitura bíblica que fala sobre o batismo nas águas e menciona o 'método IP', uma espécie de curso criado por ele para, segundo o anúncio, 'clarificar propósito e descobrir como prosperar em todas as áreas da vida'.

O curso consiste em dois dias de encontro com palestras e outras atividades e custa cerca de R$20 mil. Ao introduzir o batizado, Marçal faz uma leitura bíblica, enquanto hinos e louvores são entoados. Confira no vídeo abaixo.

O que é o Método IP?



O método IP é uma espécie de curso criado por Pablo Marçal que promete ajudar os seguidores a obter prosperidade através do desbloqueio de 'códigos mentais'. Essa atividade vem vendo amplamente divulgada pelo ex-candidato e influenciador nas redes sociais.





















Marçal afirma que guia os seguidores oferecendo métodos que ajudam a 'destravar' a vida da pessoa. Pablo Marçal se apresenta como multiempresário, mentor, escritor e 'um dos patriarcas mais prósperos do Brasil'. Embora ele não se apresente mais como coach, muitas pessoas seguem atribuindo a ele essa profissão, uma vez que Marçal afirma que realiza atividades motivacionais com o intuito de guiar pessoas a conquistarem objetivos pessoais.

Pablo Marçal não é coach

A International Coaching Federation no Brasil, ressalta, em nota, que Pablo Marçal não é coach e alerta para o uso inapropriado do termo 'coach'. "A International Coaching Federation no Brasil (ICF Brasil), maior associação global de coaches, manifesta que o uso inapropriado do termo ‘coach’ prejudica fortemente toda a categoria e os profissionais sérios que atuam na área. [...] Os riscos de qualquer pessoa se intitular ‘coach’ sem condições técnicas para tanto são os mesmos de alguém se intitular, por exemplo, jornalista ou outra profissão que não possua uma estrutura verdadeiramente representativa, que cuida e garanta a boa prática profissional norteada por altos parâmetros de qualidade e ética aceitos mundialmente.”