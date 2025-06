Planet Hemp anuncia turnê de despedida com show em Brasília em outubro

O Planet Hemp anunciou a turnê de despedida do grupo, A Última Ponta, depois de mais de 30 anos de carreira. O primeiro show será realizado em Salvador, em setembro. A turnê chega a Brasília no mês seguinte, com apresentação única em 18 de outubro na Arena BRB Mané Garrincha. Os ingressos estarão à venda nesta quarta-feira (18/6), às 12h, por meio do site Eventim e na bilheteria local no Brasília Shopping. Os preços variam entre R$ 82,50 e R$ 365.

Atualmente, o Planet Hemp é formado por Marcelo D2 (vocal), BNegão (vocal), Formigão (baixo), Nobru (guitarra), Pedro Garcia (bateria) e Daniel Ganjaman (guitarra e baixo). O grupo é conhecido pela fusão de rap, rock, hardcore e ragga com elementos da música brasileira.

O álbum de estreia do Planet Hemp, Usuário, lançado em 1995, tem sucessos como Legalize Já, em defesa da descriminalização da maconha; Dig Dig Dig (Hempa); e Mantenha o Respeito, canção contra o autoritarismo policial. Dois anos depois, em 1997, os integrantes da banda chegaram a ser presos acusados de apologia às drogas, depois de uma apresentação em Brasília.

Em 2022, o Planet Hemp lançou o álbum JARDINEIROS, após mais de 20 anos de hiato. O trabalho ganhou dois prêmios no Grammy Latino 2023, nas categorias Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa.

A turnê de despedida passará ainda por Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Curitiba, Florianópolis, Goiânia e Belo Horizonte.

Serviço

A Última Ponta

Em 18 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha. Ingressos: a partir de R$ 82,50, com início de venda nesta quarta (18/6), às 12h, no site Eventim ou na bilheteria no Brasília Shopping. Entrada de crianças ou adolescentes de até 15 anos apenas acompanhados de pais ou responsáveis.