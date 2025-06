Filme brasileiro 'O último azul' ganha mais dois prêmios internacionais

O último azul, dirigido por Gabriel Mascaro, faturou os prêmios de melhor ficção e melhor interpretação, concedido à atriz Denise Weinberg, no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG), encerrado no último sábado (14/6). A produção brasileira também acaba de ser anunciada como filme de abertura da 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que ocorre de 13 a 23 de agosto, no Rio Grande do Sul. A estreia no circuito comercial está marcada para 28 de agosto.

Leia também: Ney Matogrosso comenta em vídeo de performance de estudante: "Parabéns"

Além de ter conquistado, no Festival de Berlim de 2025, o Urso de Prata e os prêmios dos júris Ecumênico e de Leitores do Berliner Morgenpost, o longa-metragem brasileiro passou por festivais em países como Colômbia, Turquia e Portugal. Nesta semana, o diretor participa de exibição do filme no Festival Internacional de Cinema de Xangai.

Leia também: O motivo da pausa na carreira de Jorge e Mateus

A trama se situa na Amazônia e narra um Brasil distópico, no qual o governo decide transferir idosos para uma colônia habitacional nos últimos anos de vida. Antes do exílio compulsório, Tereza (Denise Weinberg), mulher de 77 anos, se aventura em rios na Amazônia para realizar o último desejo. O filme também é estrelado por Rodrigo Santoro, Adanilo e pela atriz cubana Miriam Socarrás.