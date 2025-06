Projeto Violão do Vianna Convida leva samba e choro itinerantes ao DF

O projeto Violão do Vianna Convida, idealizado pelo músico Vinícius Vianna, levará 10 apresentações de samba e choro para diferentes regiões do DF. Além das apresentações, o projeto realizará duas oficinas: uma de violão e uma de pandeiro. Neste sábado, o show será, às 11h, na Feira do Guará.

Vianna ressalta que a relação com o choro e o samba é de quase uma vida. "Eu, enquanto artista, enquanto músico, enquanto professor de música, aprendi a tocar violão nas rodas de choro. Então, o choro me acompanha desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu transito nesses dois estilos e o violão é o que me permite estar em contato com eles."

Leia também: Confira todas as participações do Brasil no Festival de Cannes

"Essa mistura já é antiga. Aqui em Brasília tem muitos músicos, então, até nas rodas informais, nos encontros que são feitos em casa ou, às vezes, nos bares da cidade, essa mistura está se tornando uma tradição da cidade" o idealizador do projeto comenta sobre a mistura dos gêneros.

O projeto é realizado de forma itinerante, e as apresentações ocupam locais públicos no Guará, em Taguatinga, em Águas Claras, no Vicente Pires e em Arniqueira. Vinicius convidou nomes como Nelsinho Serra, Samille Bonfim, Thanise Silva e Dudu Maia para fazerem participações nos 10 shows.

"Então, essa coisa de você fazer em localidades diferentes traz essa possibilidade de dialogar com públicos diversos, não é? A ideia de ser itinerante e conversar com a maior quantidade de público possível, dispor as músicas e de fazer a cultura circular." revela o músico sobre a escolha do repertório itinerante.

A primeira oficina ministrada no projeto será a de violão, com o próprio Vinicius como professor, e a segunda, de pandeiro, com o musicista Júnior Viégas. "O público-alvo das oficinas são amantes da música, interessados, que queiram se aprofundar no Choro", afirma Vinicius.

Leia também: Herdeiro do Itaú Unibanco, Walter Salles é o 3º cineasta mais rico do mundo

Por fim, Vianna revela suas expectativas em relação ao impacto do projeto: "Eu espero que o público leve para casa a alegria, o jeito vibrante dos artistas que eu convidei para participar vão se apresentar. O ideal seria. Que não fosse só 10 apresentações, mas muito mais para consolidar essa iniciativa que é levar música e cultura para agregar gerações e lembrar nossas raízes. Eu acho que isso tem uma força muito grande."

Violão do Vianna Convida

Com participação de Thales Silva, Jéssica Carvalho e Mariana Sardinha. Neste sábado (21/6) às 11h, na Feira do Guará. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco