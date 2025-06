"Fiz amigos para vida inteira aqui", diz Miguel Falabella sobre Brasília

Nesta quarta-feira (18/6), o Correio Braziliense esteve na Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes, e conversou com o ator Miguel Falabella sobre a relação do artista com a capital federal. Durante a conversa, Falabella falou sobre a importância de levar grandes espetáculos para fora do eixo Rio - São Paulo e democratizar o acesso à novas formas de expressão culturais.

“As pessoas que não viajam, que não vão para São Paulo… Ou Broadway, raramente tem a chance de ver um musical completo”, explica Falabella. “Também é muito difícil viajar com uma orquestra, com um elenco inteiro, com cenários. Então, eu acho maravilhoso poder sair de São Paulo e trazer um musical inteiro, como ele foi idealizado originalmente”, completa o ator.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Brasília e história

O artista se lembrou, com carinho e nostalgia, das vezes em que se apresentou no Teatro Villa-Lobos, principal sala de espetáculos do Teatro Nacional Cláudio Santoro em Brasília. “Eu tenho uma relação muito forte com Brasília, porque meu primeiro trabalho de expressão foi um filme do Sérgio Rezende, que eu fiz teste e passei e era um filme feito em Brasília”, se recorda. A obra trata-se de O sonho não acabou (1982), além dele, o elenco contava com nomes como Lucélia Santos e Lauro Corona.

O ator relaciona a capital federal com Nova Iorque e faz elogios ao público brasiliense: “Brasília é uma praça muito boa. Talvez pela diversidade da cidade… Como Nova Iorque, que veio gente do mundo todo e construiu. Brasília tem esse caráter diverso. É uma plateia muito receptiva. Eu tive grandes temporadas aqui, e acredito que vai ser uma alegria, pela primeira vez, poder fazer um grande musical aqui”, finaliza Falabella.

Ao ser perguntado sobre a relação criada com o público do teatro, pela diferença entre TV e apresentações ao vivo, o artista afirma que é uma relação estabelecida aos longos dos anos e se emociona ao mencionar um comentário feito por um fã: “Quando o Falabella entra em cena, não é um ator, é um amigo da vida toda”. “É realmente essa relação que eu tenho com as pessoas… É impressionante! Você anda comigo na rua, as pessoas falam comigo como se eu fosse um amigo da vida toda”, conta o artista com alegria.

Leia também: Biblioteca Nacional de Brasília recebe escritora do Suriname



O espetáculo

O musical Uma coisa muito engraçada aconteceu a caminho do fórum chega à Brasília neste final de semana. Estrelado por Miguel Falabella, a peça levará o público brasiliense do Teatro Planalto, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, direto à Roma. A narrativa se passa cerca de 200 anos antes de Cristo. Com a promessa de divertir a plateia, o espetáculo é um dos maiores sucessos da Broadway, listado pela revista Whats On Stage como um dos 100 melhores musicais da história. É a primeira vez que este clássico da comédia ganha uma versão nacional.

O espetáculo fica em Brasília de 20 a 29 de junho. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla, os valores variam de R$ 19,50 e R$ 400,00.