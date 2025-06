Karol G celebra parceria com Anahí em trailer de novo álbum

Karol G não esconde: ainda que seja uma estrela global do reggaeton, seu coração bate forte pelas novelas mexicanas.

E foi com esse sentimento à flor da pele que a cantora colombiana idealizou o trailer de seu novo álbum, “TROPICOQUETA” uma superprodução inspirada nos dramalhões latinos que embalaram suas tardes na infância.

Para colocar em cena sua memória afetiva, Karol convocou um elenco de peso: Gabriela Spanic, Ninel Conde, Itatí Cantoral, Azela Robinson e, claro, Anahí, a eterna Mia Colucci.

A presença de Anahí foi mais que simbólica. Karol fez questão de contar que a primeira ligação que fez ao conceber o projeto foi para ela. As duas já haviam protagonizado um encontro histórico em 2022, quando cantaram juntas “Sálvame” em um show apoteótico no México. Agora, a parceria se aprofundou em uma cena digna dos melhores capítulos de Rebelde ou A Usurpadora.

No trailer divulgado nesta segunda-feira (16), Karol G e Anahí vivem rivais apaixonadas pelo mesmo homem — nada menos que Ricky Martin. Sim, o Ricky Martin. A narrativa mistura paixão, lágrimas, tapas e até uma bronca ao estilo “mãe indignada” vinda da personagem de Gabriela Spanic. A estética é propositalmente exagerada, carregada de referências aos melodramas mexicanos, com figurinos glamourosos, olhares de desprezo e cabelos em frangalhos.

Nas redes sociais, Karol compartilhou cliques dos bastidores, exibindo sorrisos cúmplices com Anahí, risadas ao lado das atrizes veteranas e até um momento em que literalmente bagunça os cabelos da colega de cena.

No texto, a artista abriu o coração: “Foi a primeira pessoa que chamei pra contar essa ideia. E a emoção de ambas me fez acreditar que isso poderia acontecer. Obrigada por me agarrar pelos cabelos e me proporcionar mais uma experiência inesquecível”, escreveu, num misto de reverência e afeto.

Karol G: Um disco que canta, dança e grita

O projeto TROPICOQUETA chega nesta sexta-feira (20) prometendo mais do que batidas envolventes. Segundo a própria Karol, o álbum é um retrato da sua essência — uma mistura de intensidade, emoção e, claro, muita latinidade.

“É intenso, dramático, mágico, autêntico e único. Canções que se cantam com a alma, que se dançam com o corpo e que se gritam com o coração”, definiu.

A escolha das atrizes não foi apenas estratégica. Foi pessoal. Karol cresceu assistindo a cada uma delas em papéis icônicos. Tê-las agora ao seu lado, em um projeto tão carregado de significado emocional, representa um ciclo que se fecha com brilho.

Se o reggaeton levou Karol G ao topo das paradas, são essas raízes afetivas que mantêm seus pés no chão e seu coração conectado à menina sonhadora que um dia sonhou em ser como Anahí.

Com um trailer digno de Emmy e um álbum que já nasce com cheiro de sucesso, Karol G entrega mais do que música: entrega um tributo às suas influências e, sobretudo, às mulheres que ajudaram a moldar sua força artística.