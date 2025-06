Cine Brasília recebe filmes do Cinefestival Internacional de Ecoperformance

No sábado (21/6) e no domingo (22/6), o Cine Brasília recebe as sessões do 5° CineFestival Internacional de Ecoperformance (IEFF), festival de cinema que transforma a tela em palco para refletir sobre a crise climática. Com curadoria das artistas Maura Baiocchi e Mônica Bernardes, o evento exibe 44 curtas-metragens de 24 países, com direito a premiação para todos os filmes. Os longas foram selecionados por romperem com visões antropocêntricas e tecerem diálogos entre natureza, corpo e ancestralidade. Os horários das sessões variam entre 14h, 16h, 18h e 20h

Leia também: ‘Killin’ It Girl’: detalhes sobre a nova música do J-Hope

Em meio à emergência climática do século 21, o festival propõe um espaço que busca amplificar vozes globais que convertem arte em resistência socioambiental. A programação no Cine Brasília apresenta obras como Madame Margaux (de Singapura), Dijî Jibîrkirinê (do Curdistão), We Are All Dogs (do Irã),entre outros.

Leia também: A surpreendente história do ator de Senhor dos Anéis que pode ter sido espião e inspirado 007

A relevância do tema reflete na pluralidade das premiações: os filmes concorrem às categorias Ecopoética, Ecodrama, Ecoanimação e Ecodocumentário. Esses reconhecimentos reforçam o compromisso do IEFF com narrativas que integram saberes ancestrais e inovações artísticas, posicionando o cinema como ferramenta de transformação frente à degradação ambiental.

Leia também: Nintendo Direct apresenta detalhes do novo Donkey Kong Bananza

A curadoria internacional foi liderada por Maura Baiocchi, criadora do conceito de ecoperformance, e reúne produções premiadas em circuitos como Alemanha, Indonésia e Romênia. A presença de coletivos transnacionais como Plastic Performance (Romênia) e Centro Cultural Montfleuri-sur-Mer (Argentina) evidencia o caráter global desta edição, que privilegia perspectivas do Sul Global para repensar o planeta.

Serviço

5° CineFestival Internacional de Ecoperformance (IEFF)

Sábado (21/6) e domingo (22/6), a partir das 14h, no Cine Brasília. Filmes com classificação indicativa livre e uma sessão não recomendada para menores de 18 anos (Sala 4).

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel