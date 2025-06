Mostra de cinema de arquitetura ocupa o Espaço Cultural Renato Russo

A Cinema Urbana — 5ª Mostra Internacional de Cinema de Arquitetura será realizada no mês de agosto, dos dias 13 a 17, no Espaço Cultural Renato Russo. O tema dessa edição do evento é Paisagens Radicais.

A mostra propõe discutir tópicos como a escassez hídrica, ecologia urbana, habitações resilientes e arquitetura regenerativa, por exemplo. O objetivo dos debates, de acordo com a organização do evento, é olhar para o passado, pensar sobre o presente e apontar novos caminhos para um futuro sustentável.

Dos 175 filmes inscritos, entre curtas, médias e longas-metragens, apenas 35 foram selecionados para a exibição na mostra. As produções transitam entre diferentes gêneros, entre animações e documentários, e foram produzidos em diversos países. A curadoria foi feita pela diretora geral do evento, Liz Sandoval; pela curadora portuguesa Sofia Mourato e pelo arquiteto André Costa, responsável pela curadoria dos filmes experimentais.

Este ano, serão entregues um prêmio para o melhor filme produzido em Brasília, um para o melhor filme em competição e um terceiro, para o melhor filme de acordo com o público.

A Mostra Internacional, no entanto, não se resume apenas à Mostra Competitiva dos filmes selecionados, mas apresenta outras atividades também. Serão realizados lançamentos de livros, painéis de debate, atividades formativas e exibições de filmes infantis relacionados à temática do evento.

Serviço

5ª Mostra Internacional de Cinema de Arquitetura. Do dia 13/8 a 17/8, no Espaço Cultural Renato Russo.

Confira a programação completa pelo link.