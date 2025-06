Sabrina Carpenter rebate comparações com Lolita e defende nova era

Sabrina Carpenter está colocando um ponto final em uma polêmica que tomou as redes sociais nos últimos dias. Após ser acusada por alguns usuários de fazer referência ao polêmico filme Lolita (1997) em um ensaio fotográfico de 2024 para a W Magazine, a estrela pop respondeu de forma direta: “Nunca vi esse filme”, escreveu ela nos comentários de um TikTok que comparava a imagem ao longa baseado no livro de Vladimir Nabokov, que trata da relação abusiva entre um homem de meia-idade e uma menina de 12 anos.

A imagem em questão mostrava Carpenter deitada de bruços em um gramado, com um irrigador ao fundo — visual que alguns internautas alegaram ser semelhante ao de uma das cenas mais controversas da adaptação cinematográfica dirigida por Adrian Lyne. “Nunca esteve no meu quadro de inspiração e nunca estaria”, completou a artista, vencedora do Grammy, em resposta à crítica de que a referência seria “nojenta”.

A discussão reacendeu após o lançamento da capa do novo álbum de Carpenter, Man’s Best Friend, que chegou às plataformas em junho e imediatamente gerou debate. Na imagem, Sabrina aparece de quatro, enquanto um homem puxa seus cabelos — visual que dividiu opiniões: enquanto críticos apontaram uma possível objetificação, outros viram na escolha uma provocação intencional, com viés irônico ou até empoderador.

Além disso, fãs também destacaram semelhanças entre a estética do projeto e edições visuais relacionadas ao álbum, como o vinil exclusivo que traz uma pintura da cantora deitada em uma cama sendo observada por um homem de terno. A associação com Lolita — obra duramente criticada por décadas por romantizar a pedofilia — reacendeu discussões sobre limites, arte e sexualidade na cultura pop.

Sabrina, no entanto, tem se mostrado confortável ao assumir as rédeas da própria imagem. Em sua matéria de capa da Rolling Stone, publicada em junho, ela comentou sobre as frequentes críticas de que suas músicas tratam, majoritariamente, de temas sexuais: “É sempre tão engraçado para mim quando as pessoas reclamam. Elas dizem: ‘Ela só canta sobre isso’. Mas essas são as músicas que vocês colocaram no topo. Claramente vocês amam sexo. São obcecados por isso.”

Com o lançamento de Man’s Best Friend, Carpenter segue em alta. O disco sucede o sucesso de Short n’ Sweet, que chegou ao topo da Billboard 200 em 2024 e consolidou seu lugar entre os grandes nomes do pop atual. O novo álbum já começou com força: seu primeiro single, “Manchild”, estreou direto no topo da Billboard Hot 100.

A cantora comemorou o feito em seu Instagram Story, no último dia 16: “Não consigo expressar o quanto isso significa para mim… Obrigada eternamente por ouvirem.”

Sabrina Carpenter é apoiada por Carly Simon após críticas à capa do álbum

Na última quarta-feira (18), a cantora Carly Simon comentou sobre a capa do novo disco de Sabrina Carpenter, Man’s Best Friend. Em entrevista à Rolling Stone, a intérprete do hit You’re So Vain falou sobre as recentes críticas direcionadas à estrela do pop. Ela afirmou que a capa não tem nada de escandaloso e que não entende a reação negativa: “Ela não está fazendo nada escandaloso… Parece inofensivo.”

Carly também destacou que, entre as artes de capas que já viu, a de Sabrina soa quase discreta. “Já houve capas muito mais chamativas que a dela. Uma das mais surpreendentes que já vi foi a de Sticky Fingers, dos Rolling Stones. Era exagerada em termos de atitude sexual. Então, não sei por que ela está recebendo tantas críticas.”

Em tom irreverente, a artista ainda aconselhou Sabrina Carpenter a encarar os comentários como estratégia de divulgação, reforçando que qualquer repercussão mantém o trabalho em evidência: “Qualquer publicidade é boa publicidade, então eu não me preocuparia com a imprensa. E quanto a ela ser lasciva, certamente não acho que seja isso.”

Ao final, a cantora norte-americana elogiou Sabrina e deixou uma mensagem de carinho, demonstrando apoio e admiração: “Quer dizer, olhe para todas as pessoas que se vestem de forma muito mais reveladora. Ela é tão bonita e deveria se orgulhar de si mesma e da forma como se apresenta. Eu não vejo nada de errado nisso.”

Sabrina Carpenter, por sua vez, tem usado as redes sociais para rebater as críticas que vem recebendo — tanto pela capa do novo álbum quanto por sua postura nos palcos e sua abordagem sobre sexualidade.