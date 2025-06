Chrono Odyssey, novo MMORPG, começa teste gratuito

Uma promessa do mundo dos games, Chrono Odyssey começou nesta sexta-feira (20/6) seu playtest gratuito para examinar como os servidores vão se comportar com os jogadores que forem selecionados para participar. O teste vai até domingo (22/6) e vai permitir aos jogadores testarem um pouco dos poderes e armas dentro do jogo, encarando os chefes e inimigos do MMORPG.

O protagonista que o jogador controla é capaz de parar ou voltar no tempo durante o combate, usando um artefato chamado Chronotector e explora diversas épocas enfrentando diferentes tipos de inimigos. Você pode explorar gerações passadas do mundo aberto, antes que eventos ambientais e históricos tenham feito mudanças extensas no mundo de Chrono Odyssey. A exploração é essencial para evoluir o personagem, para criar novos equipamentos e lutar contra monstros mais fortes.



O maior chamariz de Chrono Odyssey é ser um dos primeiros do gênero a utilizar a Unreal Engine 5 para potencializar os seus gráficos. O jogo é produzido por um time criado para o título, o Chrono Studio e publicado pela Kakao Games, uma das responsáveis por Black Desert, outro grande jogo do gênero.

Chrono Odyssey teve muita atenção dos influenciadores neste teste aberto e conta com mais de 70 mil espectadores simultâneos na plataforma de transmissões ao vivo Twitch, entre eles o streamer brasileiro YoDa, que conta com mais de 2,5 milhões de seguidores na plataforma.

Chrono Odyssey ainda não tem uma data oficial de lançamento e no momento só está disponível no PC.