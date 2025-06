Ocre Imagem lança concurso de fotografia para mulheres do Distrito Federal

O coletivo Ocre Imagem lançou o concurso de fotografia Olhar d’Elas — Mulheres na Fotografia, voltado para mulheres do Distrito Federal. A competição parte do tema Mulheridades: Tecnologias Ancestrais, pensando os saberes femininos que atravessam os séculos e se atualizam na diversidade de práticas e vivências.

Fotógrafas profissionais e amadoras podem enviar até três fotografias numa única inscrição. As interessadas devem cumprir os critérios de participação e de envio das imagens dispostos no edital de chamamento. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 20 de julho. O formulário de inscrição e o edital estão disponíveis no Instagram @ocreimagem.

O concurso selecionará 20 trabalhos para compor uma exposição coletiva no Complexo Cultural de Samambaia em agosto. O resultado final será divulgado em 11 de agosto. As fotografias serão selecionadas por uma equipe formada por quatro fotógrafas do Distrito Federal: Aya, Ramona Jucá, Thaís Mallon e Gabriela Pires. A exposição ficará em cartaz durante 30 dias, com data de abertura prevista para o dia 23 de agosto.

As três imagens melhor pontuadas serão premiadas com valor de R$1000 cada. A terceira colocada será escolhida pelo público, por meio de votação on-line no Instagram da Ocre Imagem. O resultado da premiação será divulgado no dia 20 de setembro.

Serviço

Olhar d’Elas — Mulheres na Fotografia

Para fotógrafas do Distrito Federal. Inscrições gratuitas até 20 de julho, com formulário disponível pelo Instagram @ocreimagem. Seleção de 20 imagens para exposição coletiva e prêmio de R$1000 para as três primeiras colocadas.