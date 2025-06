CCBB Brasília recebe Fest Drag com show de Johnny Hooker e Lia Clark

A partir desta quinta-feira (26/6) e até domingo (29/6), o Centro Cultural Bando do Brasil (CCBB) receberá o Fest Drag, um dos principais eventos de cultura LGTQIAPN+ do Brasil. O festival terá entrada gratuita e shows de Johnny Hooker e Lia Clark.

A programação do festival reúne shows, apresentações de teatro, performances drag e um talk show. Além de Johnny e Lia, Diego Martins, Lorelay Fox, Marcinha do Corintho, Penelopy Jean, Miranda Lebrão e Linda Brondi também se apresentarão. O evento é realizado pelo coletivo Distrito Drag. Uma das diretoras do coletivo, Ruth Venceremos, revela que o objetivo do festival é “ampliar o acesso, fortalecer redes e celebrar a potência criativa de nossas expressões”.

Cumprindo com o compromisso com a democratização do acesso às experiências culturais do CCBB o espaço conta com a ação “Vem pro CCBB”, que disponibiliza uma van para levar o público de forma gratuita da Biblioteca Nacional para o Centro Cultural. Os horários da van estão disponíveis no site do CCBB. Os ingressos para podem ser retirados pelo site do ou pela bilheteria física do CCBB.

Serviço



Fest Drag 2025

Desta quinta (26/6) à sábado (29/6), no Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB Brasília, a partir das 14h. Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo link ou na

bilheteria física do CCBB. Os ingressos serão liberados às 12h do dia anterior à programação.

Confira a programação:

Quinta-feira (26/6)

Teatro do CCBB (a partir das 14h)

Talk show “Pop, close e capital: a indústria cultural e seus bastidores”, com Senhorita Bira

Espetáculo Kambalacho, com a Cia Canastra (SP)

Sexta-feira (27/6)

Cinema do CCBB (a partir das 14h)

Espetáculo “Performe se puder!”, com K-Halla

Sábado (28/6)

Jardim do CCBB (a partir das 14h)

DJ Carrie Myers

Mostra Competitiva Vera Verão

DJ Melina Impéria

Shows com Talíz, Diego Martins e Lia Clark

Domingo (29/6)

Jardim do CCBB (a partir das 14h)

DJ Ayobambi

Bingo Drag, com Allice Bombom

Performance em Cena com Ginger Mc.Gaffney, Naomi Leaks, Adora Black, Bhelchi, Ruby Nox, Pocs Crew, Casa de Laffond, Drag Show, Morganna Voguel e a vencedora da Mostra Vera Verão

DJ Medu Zaa

Shows com Blake Damon, Traemme e Johnny Hooker