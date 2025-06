Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (24/6)

OS ASPECTOS MAIORES

Data estelar: Sol e Júpiter em conjunção, Lua segue Vazia.

Nós, que existimos no mundo sublunar, não temos alternativa senão a de sermos obrigados a formalizar nossas ideias e planos através de nosso satélite lunar, o qual, apesar de ser um cadáver, porque seu ciclo de vida já se extinguiu há muito tempo, ainda assim, tudo que chega a nós do Infinito precisa passar pelo seu corpo.

Por isso, os períodos de Lua Vazia, como esse que experimentamos desde a madrugada de ontem e até após a meia-noite de hoje, não propiciam que formalizemos nossas intenções do jeito que seria normal.

Porém, havendo outros aspectos maiores, como o de hoje, de Sol em conjunção com Júpiter, quem agir sem se apegar aos resultados, mas com a boa intenção de cumprir seu papel, encontrará um atalho e não se frustrará com os efeitos da Lua Vazia.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essas conversas que se desenvolvem por aí e que são de seu interesse, ainda precisam amadurecer bastante para sua alma se sentir segura e confiante de ter encontrado algo que sirva de ponto de apoio. Aguarde.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A ambiguidade das pessoas não há de irritar você, porque pelo menos essa postura é sincera, a maioria das pessoas não consegue decidir nada por enquanto. Melhor você também adotar uma boa dose de ambiguidade. Melhor.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Bom seria que cada dia fosse uma novidade criativa, mas as coisas se repetem, e não porque seja um transtorno neurótico, mas porque a repetição de certas rotinas é imprescindível para confortar a alma humana.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Melhor mesmo é sair pela tangente e não enfrentar absolutamente nada por enquanto, se poupando de conflitos e discussões estéreis, produto da desinformação mascarada de conhecimento que as pessoas apresentam.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O desconcerto corre à solta nos relacionamentos humanos, mas as pessoas, como sempre, acham que esse estado de coisas é dos “outros”, nunca se responsabilizam por nada. Cuide para não se irritar demais com isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure se orientar pelas sensações e não pela razão, porque enquanto a razão tenta ajustar tudo dentro das responsabilidades e compromissos, a sensação manda descansar, tomar distância e jogar a toalha.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As decisões que as pessoas requerem de você são resultado de insegurança, porque elas não aguentam o peso das dúvidas. Melhor aguentar esse peso por mais um tempo do que se precipitar a decisões mal resolvidas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agir é importante, mas nem sempre, há momentos, como agora, em que o melhor seria dar um tempo e continuar refletindo sobre qual seria a melhor ação. Nesse meio tempo, você descobrirá que não há nada a fazer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se todas as pessoas concordassem, mesmo que temporariamente, seria uma maravilha, porém, parece que as pessoas têm prazer em discordar, sem nem mesmo ouvir a si mesmas, porque todas falam a mesma coisa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Vai passar, esse estado alterado de coisas vai passar, mas se você o tratar com irritação e criar conflito, vai demorar mais do que o necessário. Aceite a realidade como ela é, em vez de forçar como ela deveria ser.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você pode se sentir bem e com boa disposição, mas seria bom ter um pouco de atenção ao que dependa de outras pessoas, porque neste momento há uma loucura muito especial, mas não muito positiva, circulando por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Afinal, todos os dias são mais comuns e ordinários do que nossa humanidade gostaria, que sonha constantemente com maravilhas, as quais, de fato, não têm cabimento na rotina. Sonhar não custa nada, desde que não iluda.