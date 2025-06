Inscrições para o 2º Prêmio Candango de Literatura encerram nesta quarta

As inscrições para o Segundo Prêmio Candango de Literatura ficarão abertas até quarta-feira (25/6). A premiação distribuirá prêmios em sete categorias, que somam R$195 mil. A participação é gratuita e se dá por meio do link.

O Prêmio Candango é um dos mais relevantes do setor no cenário nacional. Além de contar com inscrições de brasileiros, o Prêmio também recebe inscrições de países cuja língua portuguesa é a oficial e também de qualquer obra escrita originalmente em português, independente da nacionalidade de seu autor.

A premiação foi criada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Ele tem como objetivo colocar em foco a diversidade de produção em língua portuguesa. O Prêmio Candango contempla romances, contos e poesias, além de projetos gráficos pedagógicos voltados à leitura.

As categorias premiadas são: melhor romance; melhor livro de contos; melhor livro de poesia; prêmio Brasília (para autores nascidos ou residentes no DF desde 2023); melhor capa; melhor projeto gráfico e melhor projeto em andamento há no mínimo dois anos. Serão selecionados 10 finalistas para cada categoria, com divulgação prevista para setembro.

A premiação ocorrerá no dia 31 de outubro, em uma cerimônia oficial na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Serviço

Inscrições para o 2º Prêmio Candango de Literatura, até quarta-feira (25/6). Inscrições gratuitas.

Regulamento e inscrições pelo link.