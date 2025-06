Filho de Cristiano Araújo, Bernardo revela desejo de seguir carreira musical

Bernardo Araújo, filho do cantor Cristiano Araújo, revelou o desejo de pensa em seguir a carreira na música e de se tornar um cantor famoso assim como pai futuramente. “Daqui a 10 anos, me imagino exatamente como meu pai: um cantor reconhecido e muito amado pelos fãs. Pretendo honrar o legado que ele deixou, tocando violão e cantando”, disse o menino em entrevista à CNN.

Bernardo contou que tem aprendido a tocar violão sozinho, com a ajuda de vídeos da internet, e que a primeira música que está aprendendo é “Caso Indefinido”, música interpretada por Cristiano Araújo. Segundo ele, a canção é sua favorita. “Aprendi a tocar muito rápido, só olhando na internet. Acho que tenho um dom”, afirmou.

O garoto também falou sobre a importância do pai em sua vida. "Ele é ídolo para muitas pessoas, principalmente para mim, porque era um paizão”, declarou. Ele ainda relatou que fica feliz Cristiano "foi uma pessoa tão querida". "Até hoje, ele tem muitos fãs. Muita gente diz que eu pareço muito com meu pai", comentou o menino.

Bernardo é fruto do relacionamento entre Cristiano Araújo e Elisa Leite. Ele completou 12 anos em janeiro e comemorou a data com uma festa de aniversário com o tema Ferrari, em que usou a mesma camisa que o pai vestiu no seu segundo aniversário.

Além de Bernardo, Cristiano também era pai de João Gabriel, de 16 anos, do relacionamento com Luana Rodrigues.

10 anos sem o cantor



Cristiano Araújo morreu em 24 de junho de 2015, aos 29 anos, em um acidente de carro na BR-153, entre Morrinhos e Pontalina, em Goiás. O cantor voltava de um show em Itumbiara ao lado da namorada, Allana Coelho Pinto de Moraes, que também morreu no acidente. À época, Bernardo tinha apenas dois anos.

