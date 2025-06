Anna Lima chega aos 30 anos de carreira com arte e influência digital

Com mais de 30 anos de carreira, Anna Lima consolida-se como uma das artistas mais versáteis de sua geração. Conhecida por personagens marcantes como a protagonista Bate-Seba na série bíblica Reis e por participações em novelas premiadas como Caminho das Índias e Joia rara (ambas vencedoras de Emmy Internacional), a atriz de 51 anos agora expande seus horizontes como criadora de conteúdo digital e empreendedora.

Seu mais recente projeto, O Mapa da Lima, nasceu de uma característica peculiar: "Eu já era conhecida como a consultora dos meus amigos, sempre com uma dica prática na manga", revela a mineira. O nome veio de uma brincadeira do amigo Carlinhos Vieira, que declarou: "Não faço nada sem antes consultar O Mapa da Lima". A ideia inicial era um livro, que se chamaria Manual prático da mulher madura, mas a escritora Thalita Rebouças sugeriu o formato audiovisual. "Pude brincar com humor nas dicas, o que tornou tudo mais leve", explica Anna.

As postagens, três vezes por semana no Instagram @annalima_real, oferecem soluções criativas para problemas cotidianos. Para ela, que adora desafios e novidades, é um novo modelo de trabalho. "Para mim, é estimulante e libertador. Nunca consegui ficar parada e gosto de possibilidades, me recriar, podemos ser e fazer muitas coisas, a vida é um eterno aprendizado."

Anna conta que a adaptação foi fácil, porque, no audiovisual, pôde brincar com humor nas dicas. "As pessoas se identificam muito quando há nitidamente o resultado, quando é visível, e elas podem ver como funciona com praticidade. Exemplo: passar batom vermelho antes do corretivo embaixo dos olhos para tirar olheira escura. Outro exemplo: quando um vidro de esmalte cai no chão, manchando tudo, é só jogar sal em cima que cristaliza e sai a mancha. A praticidade junto com humor, torna tudo melhor!"

Empreendedorismo

Além das telas, Anna se destaca como empresária. Junto com O Mapa da Lima, ela é fundadora da Mais Saúde Light, marca de alimentação saudável. "Vejo oportunidades em tudo que faço. Gosto de diversificar e buscar independência", afirma. Seu lema? "Enquanto alguns arrumam um problema para cada solução, eu busco soluções para qualquer problema".

Nas redes sociais, a atriz quebra tabus ao discutir abertamente a menopausa. "Minha geração só ouvia coisas assustadoras. Quero mostrar que dá para passar por isso com leveza. Envelhecer é um privilégio!", defende. Sobre a representação da mulher madura na tevê, ela reconhece: "Ainda há muita luta, mas estamos avançando".

Sobre sua atuação como Bate-Seba, Anna não esconde o entusiasmo: "Foi uma experiência linda, engrandecedora. Fui muito feliz ali, com toda a equipe e colegas de elenco". A personagem exigiu profunda transformação física e emocional, marcando um novo patamar em sua carreira.

Seus próximos passos incluem O negócio de casamento, nova série de streaming, com Vera Fischer e Sylvia Massari. Para mulheres na maturidade, deixa um conselho: "É a fase mais libertadora. Você tem tempo e qualidade de vida para realizar sonhos. Aproveite!".