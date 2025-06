Cinema Inflável chega ao Recanto das Emas nesta sexta (27/6)

Nesta sexta-feira (27/6), chega ao Recanto das Emas o Cinema Inflável, projeto que apresenta sessões de cinema gratuitas. O projeto ficará no Setor Setor Hospitalar QD 104/105 (próximo ao Atacadão Dia a Dia) até o domingo (29/6). A programação tem início às 18h.

O destaque da programação de sexta-feira é o filme Nosso Sonho, longa-metragem que retrata a história da dupla Claudinho e Buchecha. No sábado (28/6), o ponto alto da programação é a animação Moana 2, continuação do sucesso da Disney. Já no domingo (29/6), para fechar a programação, o destaque é a comédia Saneamento Básico, o Filme, que conta com um elenco de peso, com nomes como Fernanda Torres, Wagner Moura e Lázaro Ramos.

Além da exibição de filmes, a programação do evento é composta pela exibição de curtas-metragens e videoclipes produzidos por artistas da região, recreação infantil e apresentações culturais. A estrutura do Cinema Inflável está preparada para receber até 800 pessoas por sessão.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (27/6)

18h: Abertura do evento + Rima Forte com Casa do Hip Hop + Recreação Infantil com Casa Moringa

19h: Início da sessão de cinema:

Curta: Espiral, de MEDX

Curta: Mergulho, de Marton Olympio e Anderson Jesus

Filme: Nosso Sonho (Nacional), de Eduardo Albergaria - não recomendado para menores de 12 anos.

Sábado (28/6)

18h: Abertura + Recreação Infantil com Casa Moringa

19h: Início da sessão de cinema:

Curta: Alisar Pra Quê?, de LeoMon

Curta: Dois Passos, de Joyci Viegas

Filme: Moana 2 (Dublado), de Dana Ledoux Miller, Jason Hand e David Derrick Jr. - livre para todos os públicos.

Domingo (29/6)

18h: Abertura + Recreação Infantil com Casa Moringa

19h: Início da sessão de cinema:

Clipe: Boca do Cais, de Murica feat. Yung Vegan

Clipe: Esperança, de Criolo, Dino D’Santiago e Amaro Freitas

Filme: Saneamento Básico, o Filme (Nacional), de Jorge Furtado - não recomendado para menores de 12 anos.