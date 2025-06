Wagner Moura celebra reestreia de 'Saneamento básico' nos cinemas

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ator Wagner Moura celebra a reestreia do filme Saneamento básico e usa como comparação o nascimento do filho primogênito, Ben Moura, de quase 19 anos.

Moura conta como se orgulha de ter feito parte do filme "divertido e inteligente, cheio de amigos queridos" no elenco. “Camila, Lazinho, Nanda, Bruno, Paulo José, Tonico. Uma galera maravilhosa”, diz o ator. O artista ainda completa: “É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos”.

Conheça o filme Saneamento básico

A obra dirigida pelo diretor Jorge Furtado foi lançada em 2007 e relançada em 4k em 2025. O filme tem recebido centenas de resenhas diárias no Letterboxd (rede social para registro de opções sobre obras audiovisuais).

Além de Moura, o elenco de Saneamento básico conta com Camila Pitanga, Lázaro Ramos e Fernanda Torres, que também celebrou o retorno da obra aos cinemas. As recentes conquistas profissionais de Fernanda e Moura estão entre os motivos que impulsionaram o interesse por parte do público pelo filme Saneamento básico.

O filme é exibido em Brasília no Cine Brasília desde o dia 29 de maio.