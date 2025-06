Fernanda Torres é convidada para se tornar membro da Academia do Oscar

A atriz brasileira Fernanda Torres participa da 97ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 2 de março de 2025. - (crédito: Robyn Beck / AFP)

Indicada ao Oscar de Melhor atriz no início de 2025, Fernanda Torres agora recebe o convite para se tornar membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação mais importante do cinema. A lista, composta por 534 convites, foi divulgada nesta quinta-feira (26/6) no site da organização e inclui mais cinco brasileiros: Gabriel Mascaro, Daniel Filho, Daniela Thomas, Murilo Hauser e Heitor Lorega.

Os membros da Academia são divididos em 19 categorias da indústria cinematográfica, entre atores, diretores, roteiristas, animadores, diretores de elenco e fotografia, entre outros. A votação que determina os indicados de cada edição são votadas apenas dentro das próprias categorias, por exemplo, atores votam apenas em atores, e assim por diante. Na rodada final, que elege os vencedores, todos os membros podem votar nas 24 categorias disponíveis, participando delas ou não.

Para entrar, um candidato deve ser “patrocinado” por dois membros da categoria que ele deseja integrar. Depois, o conselho da Academia avalia as recomendações e decide quem entra ou não. Profissionais que foram indicados para o Oscar não precisam do apoio interno e são automaticamente convidados a entrar no ano em que recebem a indicação.

Fernanda foi escolhida para o grupo de atores após a indicação por Ainda estou aqui, enquanto Murilo Hauser e Heitor Lorega, roteiristas do longa, receberam o convite para a respectiva categoria. Os diretores Daniel Filho (O silêncio da chuva), Daniela Thomas (O banquete) e Gabriel Mascaro (O último azul) também receberam convite. O último azul, estrelado por Rodrigo Santoro, ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim.

Santoro é um dos brasileiros que já fazem parte da academia ao lado de Alice Braga, Anna Muylaert, Bruno Barreto, Fernanda Montenegro, Fernando Meirelles, Kleber Mendonça Filho, Selton Mello, Sônia Braga, Walter Salles, Wagner Moura e muitos outros. Alguns destaques da lista divulgada nesta quinta foram os vencedores do Oscar de 2025 Mikey Madison (Anora) e Kieran Culkin (A verdadeira dor), e os atores Adria Arjona, Monica Barbaro, Ariana Grande, Jason Momoa, Andrew Scott e Sebastian Stan.