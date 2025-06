Clube de Leitura BDB convida Conceição Evaristo para roda de conversa

A Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles (BDB) promove, no dia 29 de julho, a partir das 19h, mais uma edição do Clube de Leitura BDB, sobre a obra Olhos d’Água, da escritora Conceição Evaristo. Com mediação de Thalyta Jubé, a roda de conversa aberta ao público convida os leitores a refletir sobre a potente narrativa da autora mineira.

Referência da literatura brasileira contemporânea, Conceição é reconhecida por contar a sua vivência. A “escrevivência” é um termo criado pela própria Conceição e que expressa a força das experiências vividas, sobretudo de mulheres negras, que contam seus textos com densidade, lirismo e crítica social. A escritora nasceu em Belo Horizonte e é doutora em Literatura Comparada. Evaristo é autora de romances, poemas e contos que integram o imaginário de resistências afro-brasileiras.

Olhos d’Água é um livro publicado em 2014, que reúne 15 curtos contos em que a autora dá voz a personagens negras que enfrentam as duras realidades da pobreza, do racismo estrutural e da exclusão social, mas que também constroem laços de afeto, solidariedade e resistência. As histórias revelam o cotidiano de mulheres, mães, meninas e comunidades que sobrevivem às margens da cidade, criando espaços de dignidade e memória.

Thalyta Jubé diz que ter Conceição Evaristo no centro do debate literário celebra o direito delas existirem: “Ao trazer (a autora), nós celebramos não apenas sua escrita magistral, mas também o direito de existirmos com todas as nossas histórias, memórias e afetos. Acreditamos na leitura como instrumento de emancipação e construção coletiva”, afirma a bibliotecária.

Serviço



Clube da Leitura BDB

Dia 29 de julho, a partir das 19h na Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles (BDB). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel