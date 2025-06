Maíra Cardi reprova nome escolhido por Thiago Nigro para a filha: ‘É de velho’

Maíra Cardi, de 41 anos, divertiu seus seguidores ao expor um pequeno impasse com o marido, Thiago Nigro, de 34, sobre o nome da filha que estão esperando. Em um vídeo publicado no TikTok nesta quinta-feira (26), a influenciadora mostrou-se totalmente contrária à sugestão de Thiago. "É de velho. Não vai chamar", disparou ela, em tom bem-humorado, durante uma conversa gravada enquanto o casal assistia a um ultrassom do bebê.

Durante a gravação, Thiago comentou animado que a filha mais velha de Maíra, Maria, teria gostado do nome escolhido por ele. "Será que eu devo falar aqui para as pessoas verem o que elas acham?", perguntou o empresário, tentando engajar o público na decisão. Ao revelar o nome sugerido — Lidia —, Maíra não escondeu a desaprovação. "Feio, é de velho, cara. Não dá", afirmou, ressaltando que a escolha não combina com o estilo da família.

Thiago ainda tentou convencer a esposa usando argumentos emocionais. "Foi uma profecia no meu livro. Pensa assim: ‘Vem cá, Lidia, meu amor. Lidia, parabéns pelo emprego novo’", disse ele, tentando fazer Maíra imaginar situações futuras com a filha. No entanto, a influenciadora rebateu dizendo que o nome foi incluído por ele no livro e que não tem ligação afetiva real com a escolha.

Além do bebê com Thiago, Maíra já é mãe de Sophia, de 6 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Arthur Aguiar, e de Lucas, de 24, do casamento com Nelson Rangel. A discussão leve entre o casal viralizou, mostrando um momento de intimidade e bom humor em meio à expectativa da chegada da nova integrante da família.

