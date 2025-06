Lázaro Ramos parabeniza Wagner Moura: "Amigo-irmão que só me dá orgulho"

Vencedor do prêmio de melhor ator de Cannes, o brasileiro Wagner Moura celebrou 49 anos nesta sexta-feria (27/6) e Lázaro Ramos viralizou ao desejar um feliz aniversário para o amigo cheio de nostalgia. “Esse meu amigo-irmão que só me dá orgulho tá fazendo aniversário hoje ”, disse Ramos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele aproveitou para parabenizar Wagner pelo prêmio em Cannes. “Ganhou um presente antecipado, que foi o reconhecimento pelo seu trabalho no Festival de Cannes como 'Melhor Ator' criando uma marca histórica com esse prêmio!", escreveu o ator. Wagner ganhou o prêmio pela interpretação dele no filme Agente secreto no 78º Festival de Cinema de Cannes em 2025.

“Te amo, meu irmão querido. Felicidades! É muito bom estar caminhando nessa vida com você ”, completou Ramos. Com mais de 30 anos de amizade, os dois atuaram juntos em diversos trabalhos como a comédia musical Ó Paí, Ó, em 2007 e Cidade baixa em 2005, marcos do cinema nacional.