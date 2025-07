O que os fãs acharam da abertura de Êta Mundo Melhor!

Divulgação/ Globo Êta Mundo Melhor!

Nesta segunda-feira (30), estreou a novela Êta Mundo Melhor!, de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson. Ainda é cedo para saber se a trama será um sucesso, mas os internautas da rede social X aprovaram a abertura da trama.

‘Mais caprichada’

"Mais bonita e mais caprichada que a de Eta Mundo Bom, que era apenas umas colagens genéricas (típicas das aberturas feitas de uns anos pra cá)", pontuou o perfil Reinaldo. "A abertura de Êta Mundo Melhor! é melhor, porém a música de Êta Muito Bom é bem superior", comparou o perfil Monroe Junior. "Meu Deus do céu, que abertura lindaaaa! Globo, vocês arrasaram demais! Mantiveram todas as características da original, perfeita demais! Nota mil com certeza!", exaltou o perfil Cadu.

Por falar em Êta Mundo Melhor!, Flávia Alessandra, a vilã Sandra, comentou que a personagem é completamente diferente de Êta Mundo Bom!, em 2016.

"Quando a gente teve a leitura, eu lembro que a Amora [Mautner, diretora] citou que tinham algumas pessoas que fizeram parte de Êta Mundo Bom!. E ela falou de uma forma muito generosa que a gente tinha um lugar de fio condutor, porque a gente já sabia o tom da novela… Mas eu falei: ‘Gente, não!’ Porque no último capítulo, a minha personagem, que era aquela mulher montada, fútil, uma vilãzona mesmo de folhetim, acabou na cadeia. Então é uma outra personagem. Mas foi incrível poder ter esse gostinho de fazer um pouco da Sandra de novo", comentou.

Meu Deus do céu, que abertura lindaaaa! Globo, vocês arrasaram demais!

